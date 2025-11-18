Участок под строительство коттеджного поселка продают под Белокурихой
На продажу выставлена территория 38 гектаров для возведения современного поселка "Шале "Золотой лог"
Белокуриха продолжают укреплять статус круглогодичного оздоровительного центра. Это не только один из самых популярных курортов Алтайского края, манящий туристов своими живописными пейзажами, чистым воздухом и уютной атмосферой. Но и привлекательная для инвесторов зона. Недавно стало известно о старте строительства пятизвездочного санаторно-оздоровительного комплекса Azimut Hotels ("Азимут Хотелс") за 5 млрд рублей. Также в окрестностях курорта выставлен на продажу крупный земельный участок под коттеджный поселок – перспективный проект для инвесторов, девелоперов и частных покупателей.
Участок под названием "Шале "Золотой лог" расположен в районе села Новотырышкино, всего в 2,5 км от границ Белокурихи.
Территория площадью 38 гектаров подходит для строительства современного коттеджного поселка – здесь запроектировано 70 участков, предусмотрены зоны общего пользования, площадки для отдыха и собственная управляющая компания.
Инфраструктура участка:
- удобный заезд с дороги Новотырышкино – Белокуриха;
- продуманная улично-дорожная сеть (Северный, Восточный, Южный и Западный кварталы);
- технологические проезды и пешеходные зоны с возможностью проезда пожарной техники;
- размещение спортплощадок, детских зон, инфраструктурных объектов и рекреационных пространств.
Участок расположен вне ограничительных зон, что расширяет возможности для строительства и эксплуатации будущих объектов.
Проект предусматривает современные системы жизнеобеспечения:
- водоснабжение – две скважины на подземных водах;
- водоотведение – автономные станции биологической очистки (септики);
- газоснабжение – централизованная подача газа на всю территорию;
- теплоснабжение – индивидуальные котлы в каждом доме;
- электроснабжение – линии проходят вдоль всех улиц, обеспечивая 100% участков.
Это делает поселок полностью автономным, удобным для круглогодичного проживания и привлекательным для покупателей.
«Белокуриха остается одним из самых известных курортов Алтая, сочетающим уникальный микроклимат, термальные радоновые источники, развитую инфраструктуру и насыщенную досуговую среду. Это очень перспективная локация для инвесторов. Рекомендую обратить на нее внимание. Строительство коттеджного поселка в Белокурихе – это перспективное вложение средств, которое обещает прибыль и удовлетворение от создания собственного уютного уголка», – советует эксперт по недвижимости Нонна Карпова.
И напоминает, что поблизости расположены якорные туристические точки: горнолыжные комплексы, гора Церковка, историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода", комплекс "Сибирское подворье", Лебединый заказник и многое другое.
Не случайно Белокуриху сравнивают с американскими курортами – по уровню сервиса и качеству отдыха город действительно близок к мировым стандартам.
Реализацией объекта занимается известная в регионе студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг".
