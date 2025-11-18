Участок под строительство коттеджного поселка продают под Белокурихой

На продажу выставлена территория 38 гектаров для возведения современного поселка "Шале "Золотой лог"

18 ноября 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKBBkk

Участок под строительство поселка "Шале "Золотой лог" / Фото: Евгений Андреев

Белокуриха продолжают укреплять статус круглогодичного оздоровительного центра. Это не только один из самых популярных курортов Алтайского края, манящий туристов своими живописными пейзажами, чистым воздухом и уютной атмосферой. Но и привлекательная для инвесторов зона. Недавно стало известно о старте строительства пятизвездочного санаторно-оздоровительного комплекса Azimut Hotels ("Азимут Хотелс") за 5 млрд рублей. Также в окрестностях курорта выставлен на продажу крупный земельный участок под коттеджный поселок – перспективный проект для инвесторов, девелоперов и частных покупателей.

Участок под названием "Шале "Золотой лог" расположен в районе села Новотырышкино, всего в 2,5 км от границ Белокурихи.

Территория площадью 38 гектаров подходит для строительства современного коттеджного поселка – здесь запроектировано 70 участков, предусмотрены зоны общего пользования, площадки для отдыха и собственная управляющая компания.

Инфраструктура участка:

удобный заезд с дороги Новотырышкино – Белокуриха;

продуманная улично-дорожная сеть (Северный, Восточный, Южный и Западный кварталы);

технологические проезды и пешеходные зоны с возможностью проезда пожарной техники;

размещение спортплощадок, детских зон, инфраструктурных объектов и рекреационных пространств.

Участок расположен вне ограничительных зон, что расширяет возможности для строительства и эксплуатации будущих объектов.

Проект предусматривает современные системы жизнеобеспечения:

водоснабжение – две скважины на подземных водах;

водоотведение – автономные станции биологической очистки (септики);

газоснабжение – централизованная подача газа на всю территорию;

теплоснабжение – индивидуальные котлы в каждом доме;

электроснабжение – линии проходят вдоль всех улиц, обеспечивая 100% участков.

Это делает поселок полностью автономным, удобным для круглогодичного проживания и привлекательным для покупателей.

«Белокуриха остается одним из самых известных курортов Алтая, сочетающим уникальный микроклимат, термальные радоновые источники, развитую инфраструктуру и насыщенную досуговую среду. Это очень перспективная локация для инвесторов. Рекомендую обратить на нее внимание. Строительство коттеджного поселка в Белокурихе – это перспективное вложение средств, которое обещает прибыль и удовлетворение от создания собственного уютного уголка», – советует эксперт по недвижимости Нонна Карпова. ​

И напоминает, что поблизости расположены якорные туристические точки: горнолыжные комплексы, гора Церковка, историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода", комплекс "Сибирское подворье", Лебединый заказник и многое другое.

Не случайно Белокуриху сравнивают с американскими курортами – по уровню сервиса и качеству отдыха город действительно близок к мировым стандартам.

Участок под строительство поселка "Шале "Золотой лог" и его окрестности / Фото: Евгений Андреев

Реализацией объекта занимается известная в регионе студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг".

"Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг"

Адрес: Барнаул, ул. Союза Республик, 31

Время работы: пн-пт с 09:00 до 18:00

Тел.: +7 (3852) 55-65-65, +7-902-998-15-15

E-mail: nk-estate@mail.ru

ИП Карпова Н. В.

Реклама