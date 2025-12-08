НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату для врачей и учителей

Выплата в размере оклада будет производиться из бюджета по итогам года при отсутствии дисциплинарных взысканий

08 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить ежегодную выплату 13-й зарплаты для медиков и педагогов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, пишет РИА Новости.

В своем обращении к министру труда Антону Котякову парламентарий указал, что такая мера укрепит кадровый потенциал, повысит престиж профессий и уровень социальной защищенности специалистов.

Вице-спикер отметил, что выплата в размере не менее одного среднемесячного оклада должна производиться за счет средств бюджета по итогам календарного года при условии добросовестного выполнения обязанностей и отсутствия дисциплинарных взысканий.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач», – заявил Чернышов.

Если инициатива будет принята, она может стать дополнительной мерой поддержки для работников бюджетной сферы на федеральном уровне.

Ранее депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам.

зарплаты деньги Учителя Медики

Комментарии 10

Avatar Picture
гость

07:59:53 08-12-2025

зачем делить общество? нужно всем вернуть 13-ю зарплату и 13-ю пенсию, хотя бы в цифровом рубле

  4

Avatar Picture
Гость

08:06:09 08-12-2025

гость (07:59:53 08-12-2025) зачем делить общество? нужно всем вернуть 13-ю зарплату и 13... откуда вернуть?

  11

Avatar Picture
Гость

08:16:44 08-12-2025

А просто нормальную достойную зарплату платить не пробовали? Денег нет? Все на помощь "партнерам" уходит?

  14

Avatar Picture
Икар

08:26:50 08-12-2025

Какая 13? В нашем университете преподаватели очень надеятся просто получить за отработанные часы.

  13

Avatar Picture
Гость

08:55:05 08-12-2025

Такой закон они не примут.

  5

Avatar Picture
гость

09:06:21 08-12-2025

Гость (08:55:05 08-12-2025) Такой закон они не примут.... а мне кажется примут. Ну вот как заставить население принять и радоваться цифровому рублю? Только 13-й зарплатой и пенсией

  -3

Avatar Picture
Гость

09:15:25 08-12-2025

Конечно, 12-ть сократят, 13-ю введут!

  7

Avatar Picture
гость

11:40:04 08-12-2025

Надо уменьшить размеры доходов всем чиновникам и депутатам, предварительно сократив их раз 5. Наворованное конфисковать.

  3

Avatar Picture
гость

12:39:51 08-12-2025

а почему только врачам и учителям? а людям , работающим в этих учреждениях - уборщицам, дворникам, слесарям, операторам, почему им никогда не повышают

  -1

Avatar Picture
Гость

12:56:22 08-12-2025

А почему не написали какие оклады? И хватить делить - врачам, учителям, как будто в образовании и медучреждениях кроме них никто не работает? Санитарки, повара, секретари, библиотекари и т.д. и т.п

  6

