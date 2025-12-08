В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату для врачей и учителей
Выплата в размере оклада будет производиться из бюджета по итогам года при отсутствии дисциплинарных взысканий
08 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить ежегодную выплату 13-й зарплаты для медиков и педагогов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, пишет РИА Новости.
В своем обращении к министру труда Антону Котякову парламентарий указал, что такая мера укрепит кадровый потенциал, повысит престиж профессий и уровень социальной защищенности специалистов.
Вице-спикер отметил, что выплата в размере не менее одного среднемесячного оклада должна производиться за счет средств бюджета по итогам календарного года при условии добросовестного выполнения обязанностей и отсутствия дисциплинарных взысканий.
«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач», – заявил Чернышов.
Если инициатива будет принята, она может стать дополнительной мерой поддержки для работников бюджетной сферы на федеральном уровне.
Ранее депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам.
07:59:53 08-12-2025
зачем делить общество? нужно всем вернуть 13-ю зарплату и 13-ю пенсию, хотя бы в цифровом рубле
08:06:09 08-12-2025
гость (07:59:53 08-12-2025) зачем делить общество? нужно всем вернуть 13-ю зарплату и 13... откуда вернуть?
08:16:44 08-12-2025
А просто нормальную достойную зарплату платить не пробовали? Денег нет? Все на помощь "партнерам" уходит?
08:26:50 08-12-2025
Какая 13? В нашем университете преподаватели очень надеятся просто получить за отработанные часы.
08:55:05 08-12-2025
Такой закон они не примут.
09:06:21 08-12-2025
Гость (08:55:05 08-12-2025) Такой закон они не примут.... а мне кажется примут. Ну вот как заставить население принять и радоваться цифровому рублю? Только 13-й зарплатой и пенсией
09:15:25 08-12-2025
Конечно, 12-ть сократят, 13-ю введут!
11:40:04 08-12-2025
Надо уменьшить размеры доходов всем чиновникам и депутатам, предварительно сократив их раз 5. Наворованное конфисковать.
12:39:51 08-12-2025
а почему только врачам и учителям? а людям , работающим в этих учреждениях - уборщицам, дворникам, слесарям, операторам, почему им никогда не повышают
12:56:22 08-12-2025
А почему не написали какие оклады? И хватить делить - врачам, учителям, как будто в образовании и медучреждениях кроме них никто не работает? Санитарки, повара, секретари, библиотекари и т.д. и т.п