В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату для врачей и учителей

08 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить ежегодную выплату 13-й зарплаты для медиков и педагогов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, пишет РИА Новости.

В своем обращении к министру труда Антону Котякову парламентарий указал, что такая мера укрепит кадровый потенциал, повысит престиж профессий и уровень социальной защищенности специалистов.

Вице-спикер отметил, что выплата в размере не менее одного среднемесячного оклада должна производиться за счет средств бюджета по итогам календарного года при условии добросовестного выполнения обязанностей и отсутствия дисциплинарных взысканий.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач», – заявил Чернышов.

Если инициатива будет принята, она может стать дополнительной мерой поддержки для работников бюджетной сферы на федеральном уровне.

Ранее депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам.