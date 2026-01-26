Стало известно, кому из россиян по закону положены сразу две пенсии
Для получения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнить несколько условий
26 января 2026, 07:30, ИА Амител
Россияне, уже получающие пенсию по линии Минобороны или других силовых ведомств, в ряде случаев могут иметь право сразу на две пенсии. Об этом в комментарии RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По его словам, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, ФСБ и ряда других ведомств после выхода на пенсию нередко продолжают работать в гражданских организациях. В этом случае за них уплачиваются страховые взносы, в результате чего формируются пенсионные права для назначения страховой пенсии по старости.
Эксперт уточнил, что для получения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнить несколько условий.
«15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста. Мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году (в 64 года и 59 лет соответственно)», – пояснил Балынин.
Экономист отметил, что для оформления страховой пенсии в качестве второй гражданину необходимо подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ, направить его по почте либо воспользоваться единым порталом госуслуг. При этом он обратил внимание на важный нюанс:
«Страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты к ней (сейчас ее размер составляет 9584,69 рубля). Также отмечу, что на страховую пенсию, назначенную в качестве второй, распространяются и проводимые индексации, и осуществляемая ежегодно в августе беззаявительная корректировка (она проводится в случае продолжения трудовой деятельности после назначения страховой пенсии)».
Таким образом, подчеркнул Балынин, в 2026 году у пенсионеров, которые работали в 2025 году и получают страховую пенсию как вторую, выплаты по старости будут увеличены дважды.
Ранее отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 января проиндексировало пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%.
11:12:18 26-01-2026
По его словам, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, ФСБ и ряда других ведомств после выхода на пенсию нередко продолжают работать в гражданских организациях.
Так они на пенсию в 40 лет почти выходят. Можно и пять пенсий ещё заработать. Вот вам и расслоение общества.
15:22:58 26-01-2026
гость (11:12:18 26-01-2026) По его словам, военнослужащие и сотрудники органов внутренни... Почему в сорок то? Летчики военные могут идти на пенсию в 30.