Стало известно, кому из россиян по закону положены сразу две пенсии

Для получения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнить несколько условий

26 января 2026, 07:30, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне, уже получающие пенсию по линии Минобороны или других силовых ведомств, в ряде случаев могут иметь право сразу на две пенсии. Об этом в комментарии RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, ФСБ и ряда других ведомств после выхода на пенсию нередко продолжают работать в гражданских организациях. В этом случае за них уплачиваются страховые взносы, в результате чего формируются пенсионные права для назначения страховой пенсии по старости.

Эксперт уточнил, что для получения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнить несколько условий.

«15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста. Мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году (в 64 года и 59 лет соответственно)», – пояснил Балынин.

Экономист отметил, что для оформления страховой пенсии в качестве второй гражданину необходимо подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ, направить его по почте либо воспользоваться единым порталом госуслуг. При этом он обратил внимание на важный нюанс:

«Страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты к ней (сейчас ее размер составляет 9584,69 рубля). Также отмечу, что на страховую пенсию, назначенную в качестве второй, распространяются и проводимые индексации, и осуществляемая ежегодно в августе беззаявительная корректировка (она проводится в случае продолжения трудовой деятельности после назначения страховой пенсии)».

Таким образом, подчеркнул Балынин, в 2026 году у пенсионеров, которые работали в 2025 году и получают страховую пенсию как вторую, выплаты по старости будут увеличены дважды.

Ранее отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 января проиндексировало пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%.