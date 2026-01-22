Будет ли в феврале 2026 года повторная индексация страховых пенсий по старости?
Год назад пенсии повышали дважды – в январе и в феврале. Ждать ли прибавки в этот раз?
22 января 2026, 07:00, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 января 2026 года в России традиционно повысили страховые пенсии, которые назначают по достижении определенного возраста. Напомним, в прошлом году таких индексаций было две: после января выплату повторно увеличили еще и в феврале. О том, ждать ли двойного повышения в 2026 году, – в материале amic.ru.
1
Будет ли повторное повышение пенсий с 1 февраля 2026 года?
Нет. В этом году никакой дополнительной индексации пенсий не ожидается. Ни в феврале, ни в другие месяцы.
2
Почему в прошлом году была повторная индексация, а в этом ее не будет?
В 2025-м такая ситуация сложилась из-за того, что прогноз по годовой инфляции не оправдался. С 1 января пенсии повысили исходя из ожидаемого уровня, но на деле он оказался выше. А ежегодная индексация, напомним, как раз и предназначена для того, чтобы скомпенсировать рост цен.
Чтобы устранить эту несправедливость, российские власти провели повторную индексацию. С 1 февраля 2025 года размер пенсий пересчитали с учетом фактической инфляции. Причем не просто пересчитали, а еще и доначислили недостающую сумму за уже минувший январь.
Подчеркиваем: это было разовое событие, вызванное конкретными обстоятельствами.
3
Говорили же, что теперь пенсии всегда будут индексировать дважды в год...
Это другая инициатива. Действительно, планировалось, что уже с 2026 года пенсии в России начнут индексировать два раза в год. Но это не два равноценных повышения: идея в том, чтобы в феврале увеличивать пенсии на уровень индексации, а в апреле проводить небольшие доначисления, исходя из роста доходов социального фонда.
Но пока эта система действовать не будет. В конце 2025-го сообщалось, что введение новой системы откладывается.
4
А какой сейчас средний размер пенсии в России?
После индексации на 7,6% в январе средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 27,7 тысячи рублей.
5
Ну у кого-то же пенсии увеличатся с февраля?
Да, но это отдельные категории, и прибавка к пенсии связана с определенными условиями. Например, на прибавку смогут рассчитывать бывшие летчики и шахтеры, а также пенсионеры, отметившие 80-летие в январе. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
6
Когда в России повысят социальные пенсии?
Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля. В этом году их проиндексируют на 6,8%. Благодаря этому средний размер увеличится с 15 533,9 рубля до 16 590,21 рубля.
Напомним, социальные пенсии в России получают:
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- дети, потерявшие родителей;
- представители малочисленных народов Севера;
- пожилые граждане, не наработавшие необходимый стаж для страховой пенсии.
7
А когда проиндексируют военные пенсии?
Военные пенсии традиционно повышают 1 октября. Но каким будет уровень индексации в 2026 году, пока неизвестно.
13:05:50 22-01-2026
Нам, барнаульским пенсионерам, такой СРЕДНИЙ РАЗМЕР только снится.
15:33:14 27-01-2026
Гость (13:05:50 22-01-2026) После индексации на 7,6% в январе средний размер страховой я всю жизнь сработал никакой пенсии 27.000 и речи не может идти 18.000
15:17:18 22-01-2026
А инфляция в 5,6 процента явно "смешная", по заказу властей!
15:31:36 27-01-2026
Что за бред какие 27.000 средняя пенсия я всю жизнь работал с пенсия у меня 19.000