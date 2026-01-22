С 1 января 2026 года в России традиционно повысили страховые пенсии, которые назначают по достижении определенного возраста. Напомним, в прошлом году таких индексаций было две: после января выплату повторно увеличили еще и в феврале. О том, ждать ли двойного повышения в 2026 году, – в материале amic.ru.

Нет. В этом году никакой дополнительной индексации пенсий не ожидается. Ни в феврале, ни в другие месяцы.

2

Почему в прошлом году была повторная индексация, а в этом ее не будет?

В 2025-м такая ситуация сложилась из-за того, что прогноз по годовой инфляции не оправдался. С 1 января пенсии повысили исходя из ожидаемого уровня, но на деле он оказался выше. А ежегодная индексация, напомним, как раз и предназначена для того, чтобы скомпенсировать рост цен.

Чтобы устранить эту несправедливость, российские власти провели повторную индексацию. С 1 февраля 2025 года размер пенсий пересчитали с учетом фактической инфляции. Причем не просто пересчитали, а еще и доначислили недостающую сумму за уже минувший январь.

Подчеркиваем: это было разовое событие, вызванное конкретными обстоятельствами.