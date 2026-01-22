НОВОСТИОбщество

Будет ли в феврале 2026 года повторная индексация страховых пенсий по старости?

Год назад пенсии повышали дважды – в январе и в феврале. Ждать ли прибавки в этот раз?

22 января 2026, 07:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2026 года в России традиционно повысили страховые пенсии, которые назначают по достижении определенного возраста. Напомним, в прошлом году таких индексаций было две: после января выплату повторно увеличили еще и в феврале. О том, ждать ли двойного повышения в 2026 году, – в материале amic.ru.

1

Будет ли повторное повышение пенсий с 1 февраля 2026 года?

Нет. В этом году никакой дополнительной индексации пенсий не ожидается. Ни в феврале, ни в другие месяцы.
2

Почему в прошлом году была повторная индексация, а в этом ее не будет?

В 2025-м такая ситуация сложилась из-за того, что прогноз по годовой инфляции не оправдался. С 1 января пенсии повысили исходя из ожидаемого уровня, но на деле он оказался выше. А ежегодная индексация, напомним, как раз и предназначена для того, чтобы скомпенсировать рост цен.
Чтобы устранить эту несправедливость, российские власти провели повторную индексацию. С 1 февраля 2025 года размер пенсий пересчитали с учетом фактической инфляции. Причем не просто пересчитали, а еще и доначислили недостающую сумму за уже минувший январь.
Подчеркиваем: это было разовое событие, вызванное конкретными обстоятельствами.
3

Говорили же, что теперь пенсии всегда будут индексировать дважды в год...

Это другая инициатива. Действительно, планировалось, что уже с 2026 года пенсии в России начнут индексировать два раза в год. Но это не два равноценных повышения: идея в том, чтобы в феврале увеличивать пенсии на уровень индексации, а в апреле проводить небольшие доначисления, исходя из роста доходов социального фонда.
Но пока эта система действовать не будет. В конце 2025-го сообщалось, что введение новой системы откладывается.
4

А какой сейчас средний размер пенсии в России?

После индексации на 7,6% в январе средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 27,7 тысячи рублей.
5

Ну у кого-то же пенсии увеличатся с февраля?

Да, но это отдельные категории, и прибавка к пенсии связана с определенными условиями. Например, на прибавку смогут рассчитывать бывшие летчики и шахтеры, а также пенсионеры, отметившие 80-летие в январе. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
6

Когда в России повысят социальные пенсии?

Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля. В этом году их проиндексируют на 6,8%. Благодаря этому средний размер увеличится с 15 533,9 рубля до 16 590,21 рубля.
Напомним, социальные пенсии в России получают:
  • инвалиды;
  • дети-инвалиды;
  • дети, потерявшие родителей;
  • представители малочисленных народов Севера;
  • пожилые граждане, не наработавшие необходимый стаж для страховой пенсии.
7

А когда проиндексируют военные пенсии?

Военные пенсии традиционно повышают 1 октября. Но каким будет уровень индексации в 2026 году, пока неизвестно.
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:05:50 22-01-2026

После индексации на 7,6% в январе средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 27,7 тысячи рублей.

Нам, барнаульским пенсионерам, такой СРЕДНИЙ РАЗМЕР только снится.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:14 27-01-2026

Гость (13:05:50 22-01-2026) После индексации на 7,6% в январе средний размер страховой я всю жизнь сработал никакой пенсии 27.000 и речи не может идти 18.000

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

15:17:18 22-01-2026

А инфляция в 5,6 процента явно "смешная", по заказу властей!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

15:31:36 27-01-2026

Что за бред какие 27.000 средняя пенсия я всю жизнь работал с пенсия у меня 19.000

  0 Нравится
Ответить
