В МОК назвали причину возможного переноса будущих зимних Олимпийских игр

Обсуждается вариант проведения следующей зимней Олимпиады уже в январе

05 февраля 2026, 22:36, ИА Амител

Зимняя олимпиада / Олимпиада / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность переноса сроков проведения зимних Олимпийских игр на более ранний период из-за последствий глобального потепления для зимних видов спорта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление председателя комиссии Международного олимпийского комитета по будущему зимних Игр Карл Штосс.

По его словам, в МОК обсуждают вариант проведения следующей зимней Олимпиады уже в январе.

«Возможно, мы также обсуждаем, чтобы проводить зимние Олимпийские игры немного раньше — в январе, потому что это имеет последствия и для Паралимпиады», — заявил Штосс.

Он пояснил, что нынешние сроки Паралимпийских игр, которые запланированы в Италии на 6–15 марта, считаются слишком поздними с точки зрения погодных условий. По словам представителя МОК, в это время температура уже может быть достаточно высокой, чтобы создавать проблемы со снежным покровом. В качестве альтернативы рассматривается схема, при которой будущие Олимпийские игры будут проходить в январе, а Паралимпиада — в феврале.

Ближайшие зимние Олимпийские игры должны состояться с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В свою очередь, Олимпиада-2030 во Французских Альпах планируется на период с 1 по 17 февраля, а Олимпиада-2034 в американском штате Юта — с 10 по 26 февраля.

