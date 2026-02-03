Олимпиада-2026 в Италии. Где смотреть церемонию открытия и будут ли выступать россияне

До главного спортивного события четырехлетия осталось всего несколько дней

03 февраля 2026, 09:00, ИА Амител

Флаг Олимпийских игр / Фото: создано в нейросети

В пятницу, 6 февраля, в Италии состоится церемония открытия Олимпийских игр – 2026. Шоу примет Милан, но на этот раз организаторы решили выйти за пределы одной арены и задействовать сразу несколько городов. Рассказываем, где и во сколько смотреть церемонию открытия Игр, кто из звезд выйдет на сцену и смогут ли россияне присоединиться к параду спортсменов.

Где и когда смотреть церемонию открытия?

Церемония открытия начнется в 22:00 по московскому времени в пятницу, 6 февраля.

В России прямую трансляцию обещает показать онлайн-сервис Okko. Основные торжества пройдут на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане, однако парад спортсменов решили провести сразу в нескольких местах — в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Такой формат объясняют плотным соревновательным графиком: не все атлеты смогут приехать в Милан.

Где смотреть соревнования?

Их в полном объеме покажет сервис Okko. Все трансляции будут бесплатными.

Как показывали Олимпиаду раньше?

Зимние Игры — 2022, проходившие в Пекине, в России транслировали сразу три федеральных канала. Они четко разделили контент: "Россия" и Первый канал показывали биатлон, лыжи и фигурное катание, "Матч ТВ" — остальные виды спорта, включая хоккей. Церемонии открытия и закрытия тоже шли на разных каналах, а в интернете Игры полностью можно было посмотреть на "Телеспорте". С летней Олимпиадой — 2024 в Париже ситуация изменилась. Там выступили всего 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, и телеканалы сочли покупку прав экономически нецелесообразной. В итоге Олимпиаду в полном формате в России не показывали. Однако трансляцию можно было найти в интернете.

Будут ли россияне участвовать в параде атлетов?

К сожалению, нет. Ни российские, ни белорусские спортсмены не примут участия в параде на церемонии открытия.

Но в соревнованиях от нашей страны кто-нибудь примет участие?

Да. МОК допустил до Игр 13 российских атлетов в нейтральном статусе, но они смогут наблюдать за церемонией только с трибун.

В списке приглашенных: Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Ксения Коржова, Семен Ефимов, Юлия Плешкова, Дарья Олесик, Павел Репилов, Анастасия Семенова, Иван Посашков, Алена Крылова, Никита Филиппов.

Как пройдет церемония открытия?

За постановку отвечает Balich Wonder Studio. Ее руководитель Марко Балич — один из самых опытных режиссеров олимпийских церемоний. В его портфеле — Игры в Сочи, Турине, Рио-де-Жанейро и Токио. На "Сан-Сиро" выйдут более 1300 артистов, а специально для репетиций рядом со стадионом построили временный комплекс. Церемония открытия будет посвящена Джорджо Армани, ушедшему из жизни несколько месяцев назад. В шоу будут использованы образы, созданные легендарным дизайнером. Музыкальной основой церемонии станут произведения Пуччини, Верди и Россини.

Кто из звезд выступит?

Без громких имен не обойдется:

Андреа Бочелли — легендарный итальянский тенор, который уже выступал на Олимпиаде в Турине 20 лет назад;

Мэрайя Кэри — мировая поп-звезда;

Лаура Паузини — одна из главных певиц итальянской эстрады.

Как зажгут олимпийский огонь?

Он будет гореть сразу в двух городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. Это отсылка к Олимпиаде 1956 года, которая также проходила в Италии. Две чаши установили у Арки делла Паче в Милане и на площади Дибона в Кортине. Они сделаны из авиационного алюминия, открываются и закрываются, а пламя защищено стеклом.

Кто станет главным факелоносцем и как именно зажгут огонь, пока держат в секрете. По данным оргкомитета, ключевых героев церемонии будет двое.