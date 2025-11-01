В России активно развивают семейный банкинг

Совместные счета, единые бюджеты и финансовые экосистемы для близких становятся новым трендом на рынке банковских услуг

01 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России продолжается развитие тренда на семейный банкинг – формат, в котором финансовые продукты объединяют членов семьи в единую систему управления деньгами. Крупнейшие банки страны запустили свои версии "семейных банков" и постепенно расширяют их функционал по планированию бюджета, накоплению, инвестированию и контролированию расходов внутри семьи.

Эксперты Frank RG ("Франк ЭрДжи") отмечают рост объема капитала клиентов отечественных private-банков (куда входит и семейный банкинг). Меняется и структура спроса, в том числе и за счет роста спроса на семейные продукты – от совместного планирования до преемственности капитала.

Например, у ВТБ есть семейный счет, который позволяет нескольким пользователям управлять единым балансом для повседневных расходов, оплачивать покупки, устанавливать лимиты и планировать бюджет. Кроме того, ВТБ, как и некоторые другие банки, уже предлагает возможности для накопления. Речь о недавно введенном проценте на остаток средств – до 7% годовых на сумму до 100 тысяч рублей. Проценты начисляются ежедневно, а выплата происходит в последний день месяца.

Альфа-Банк предлагает клиентам открыть семейный счет, на котором несколько человек могут распоряжаться общими средствами. Владелец счета устанавливает правила доступа – например, лимиты на покупки, еженедельный бюджет или возможность перевода средств между участниками. Такой подход делает использование семейных средств максимально прозрачным и упрощает контроль за расходами. К счету можно подключить инвестиции, страховку и бонусные программы. Например, есть кешбэк до 30% за покупки по карте.

Сбер развивает семейный банкинг в формате совместного платежного счета. Сервис также позволяет открывать совместные счета, переводить деньги, контролировать расходы и планировать крупные покупки. Внутри платформы можно оформить подписку на образовательные сервисы для детей, медицинские программы для родителей или страховые продукты для всей семьи.

В ближайшие годы банки планируют расширять функционал семейных продуктов, интегрируя инвестиционные, страховые и социальные сервисы.

«Семейный банк уже стал полноценной экосистемой для управления совместными финансами: за первый год к нему присоединились около 7 млн человек», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.