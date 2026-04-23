Это поможет участникам СВО быстрее адаптироваться к гражданской жизни и найти работу по новой профессии

23 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Нужно расширить программы профессионального обучения для ветеранов СВО, с такой инициативой выступил депутат Государственной Думы от партии "Справедливая Россия" Александр Аксененко. Он считает необходимым включить в их состав курсы тракториста-машиниста и водителя грузовика. Это связано с острой нехваткой кадров в сельских районах, пишет РИА Новости.

Свою инициативу Аксененко адресовал министру транспорта РФ Андрею Никитину, призывая его совместно с другими федеральными органами внимательно изучить этот вопрос.

Согласно данным правительства, в 2025 году в агропромышленном комплексе наблюдался дефицит 143 тысяч специалистов, а по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой — до 300 тысяч специалистов разного профиля. В отчете правительства за 2026 год данная проблема указана как серьезная, которая может замедлить экономическое развитие страны.

Ветераны уже имеют возможность бесплатно пройти профессиональное обучение в рамках национального проекта "Кадры". Аксененко предлагает расширить эти программы, включив в них курсы по транспортным и механизаторским профессиям.

«Это поможет ветеранам более успешно адаптироваться к гражданской жизни, восполнить дефицит технических специалистов в сельском хозяйстве и обеспечить их занятость», — отметил он.

Для реализации своей инициативы депутат предложил разработать бесплатные программы переподготовки в следующих направлениях:

Обучение на тракториста-машиниста с возможностью получения категорий комбайнера и водителей грузовых автомобилей категорий С и СЕ. При необходимости — категории D и дополнительные программы по обслуживанию и эксплуатации сельскохозяйственной техники и грузовиков.

Аксененко считает, что такие меры позволят создать четкую и востребованную траекторию для возвращения ветеранов к гражданской жизни, частично восполнить кадровый дефицит в АПК и сфере грузоперевозок, а также улучшить условия их трудоустройства в сельских районах и малых городах.