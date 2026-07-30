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В Барнауле дорожные службы расчищают ливневую канализацию после дождя

Спецбригады дежурят на особо "опасных" участках дорог

30 июля 2026, 16:26, ИА Амител

Дорожные службы дежурят на дорогах / Фото: мэрия Барнаула
Дорожные службы дежурят на дорогах / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле бригады МБУ "Автодорстрой" дежурят на проблемных участках ливневой канализации: с началом осадков специалисты оперативно выезжают на улицы, где чаще всего возникают подтопления. Подробности рассказали в мэрии Барнаула

В зоне особого внимания — улицы Попова, Малахова, Антона Петрова, Советской Армии, Шумакова, Павловский тракт, проспект Строителей, проезд Северный Власихинский и другие участки городской дорожной сети.

Работники очищают ливнеприемные колодцы от мусора, который приносит поток воды: веток, пакетов и прочих предметов, мешающих нормальному стоку. Параллельно специалисты контролируют спуск воды, чтобы не допустить подтоплений.

Ранее в мэрии Барнаула предупредили, где ожидать потопа из-за сильных дождей. При сильных осадках на некоторых участках дорог скапливается дождевая вода.

Барнаул ливнёвки дожди
       

Комментарии 13

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Гость

16:39:00 30-07-2026

Венеция это не так романтично, как оказалось

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Гость

16:42:45 30-07-2026

А до начала осадков то нельзя было этим заняться? или у нас как всегда считают, что дождь никогда не пойдет, зимы никогда не будет

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Гость

17:50:25 30-07-2026

Гость (16:42:45 30-07-2026) А до начала осадков то нельзя было этим заняться? или у нас ... вы точно из Барнаула или только чтобы вбросить? Их так то чуть ли не каждую неделю чистят, знаю, есть знакомые из дорожных служб

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Гость

18:01:51 30-07-2026

Гость (17:50:25 30-07-2026) вы точно из Барнаула или только чтобы вбросить? Их так то чу... Ваш вброс, про знакомых чистильщиков, нельзя пускать к обсуждению. Это просто тупая попытка очистить руководство "Автодорстроя". Дескать они держат под контролем ситуацию.
Уже в который раз на одних и тех же местах "моря" появляются даже в течение июля 2026? Получается в прошлые потопы так и не дочистили/не довели до ума? Руководство ваше надо выводить с лопатами в пинжаках, а не работяг в спецодежде. Чтоб прочувствовали почем кусок хлеба и как он глотку заходит.

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Гость

12:11:19 31-07-2026

Гость (18:01:51 30-07-2026) Ваш вброс, про знакомых чистильщиков, нельзя пускать к обсуж... Так перестаньте мусор раскидывать по городу. Именно им в каждый ливень и забиваются все стоки. Вывести бы вас один раз в дождь в оранжевых жилетах почистить решетки, так сразу бы и перестали мусорить.

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Гость

12:41:34 31-07-2026

Гость (12:11:19 31-07-2026) Так перестаньте мусор раскидывать по городу. Именно им в каж... Ливневки забиты песком с зимы. Дороги никто не чистит, я хожу по городу часто и вижу это безобразие, только дождем смывается грязь и песок, но в ливневку. Для галочки ходит большой "пылесос" по Партизанской, шумит сильно, но толку нет, и Партизанскую даже поливают, но тоже для галочки. Иногда "дикая" бригада чистит пр-т Ленина, но тоже - для галочки, песка становится чуть меньше

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гость

10:10:20 31-07-2026

а по бумагам их "чистят" каждую неделю. вон один даже признался.

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Гость

17:01:31 30-07-2026

Офигенный бизнес, зимой всё засыпают песком, затем летом его убирают, так все ливнёвки заилились.
Чётко, молодцы!!!

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Гость

12:06:05 31-07-2026

Гость (17:01:31 30-07-2026) Офигенный бизнес, зимой всё засыпают песком, затем летом его... Мечтаешь о такой же схеме, но самому реализовать не получилось? Вот и злишься теперь

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Гость

21:07:45 30-07-2026

На Озерной при повороте с Эмильки колодец ливневки закатали в асфальт. На Монтажников закатали. На Юрина перед кардиоцентром ливневки забиты. На Калинина около радиозавода забиты. И я могу таких наводок дать множество. Ничего они не обслуживают особо,в низинах с лопатой стоят и всё.

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Иван

00:49:59 31-07-2026

Зачем чистить постоянно снег зимой - лучше завалили его тоннами песка , а летом , этот песок будем выгребать из ливневки !!!
Финансирование идёт , работай осваивай, воруй и не ленись !!!!!
Вот только в Швеции, Норвегии такого бреда с песком не видел !!!
Там просто в снегопады чистят дороги - постоянно и хорошо !!!

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Гость

12:07:33 31-07-2026

Иван (00:49:59 31-07-2026) Зачем чистить постоянно снег зимой - лучше завалили его тонн... Ну коли так пишешь, то ни Швеции, ни Норвегии ты толком и не видел ))))) Поживи хотя бы один сезон

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Гость

12:28:03 31-07-2026

Гость (12:07:33 31-07-2026) Ну коли так пишешь, то ни Швеции, ни Норвегии ты толком и не...
Это начальник Автодорстроя, отвечает на комментарии? ХД

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