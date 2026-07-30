В Барнауле дорожные службы расчищают ливневую канализацию после дождя

Спецбригады дежурят на особо "опасных" участках дорог

30 июля 2026, 16:26, ИА Амител

Дорожные службы дежурят на дорогах / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле бригады МБУ "Автодорстрой" дежурят на проблемных участках ливневой канализации: с началом осадков специалисты оперативно выезжают на улицы, где чаще всего возникают подтопления. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.

В зоне особого внимания — улицы Попова, Малахова, Антона Петрова, Советской Армии, Шумакова, Павловский тракт, проспект Строителей, проезд Северный Власихинский и другие участки городской дорожной сети.

Работники очищают ливнеприемные колодцы от мусора, который приносит поток воды: веток, пакетов и прочих предметов, мешающих нормальному стоку. Параллельно специалисты контролируют спуск воды, чтобы не допустить подтоплений.

Ранее в мэрии Барнаула предупредили, где ожидать потопа из-за сильных дождей. При сильных осадках на некоторых участках дорог скапливается дождевая вода.