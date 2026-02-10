НОВОСТИОбщество

В Тюмени товаровед случайно выиграла в лотерею 333 млн и еще 500 рублей

Женщина планирует потратить часть выигрыша на квартиру, путешествия и здоровье

10 февраля 2026, 14:36, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com
Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Жительница Тюмени, работающая товароведом, выиграла 333 млн рублей в лотерее "Русское лото". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Столото". 

«Стала одной из трех победительниц "Новогоднего миллиарда — 2026". Ее общий выигрыш составил 333 333 833 рубля, плюс 500 рублей в дополнительных турах. Счастливый билет она купила в торговом центре, выбрав конверт с шестью лотерейными купонами», — говорится в сообщении.

В тот день женщина с мужем случайно сели не на тот маршрут автобуса. Билеты у них уже были, но муж предложил купить еще один билет в киоске "Столото". Татьяна выбрала конверт сверху стопки и подумала: "Если наше — значит, наше".

«Я всю жизнь занималась предпринимательством: работала товароведом, директором продуктового магазина и кладовщиком в больнице. В свободное время гуляю в парках Тюмени со своим йоркширским терьером Бусей», — рассказала женщина.

Победительница планирует потратить часть выигрыша на квартиру, путешествия и здоровье. Также думает уменьшить рабочую нагрузку или уйти с работы, чтобы больше времени уделять себе и своим интересам.

Ранее электрик из Перми выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ничего. Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:42:24 10-02-2026

верим!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:02 10-02-2026

Верим) но билеты не купим.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:10 10-02-2026

А разве можно выиграть в лотерею неслучайно???

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:06 10-02-2026

Я бы если был организатором лотереи то себе харакири лучше сделал, чем отдал треть лярда товароведу с терьером "Бусей"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:37 10-02-2026

Очередной родственник Саркисян(собственник Столото)? :) Вот у него родни то, по всей России обзавелся.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Леня

17:19:34 10-02-2026

Правдоподобно....теперь купить билеты еще менее охота

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
е

02:39:39 11-02-2026

Обожаю эти вбросы что кто-то где-то выиграл и гои накачанные этой информацией должны побежать пытать удачу

  0 Нравится
Ответить
