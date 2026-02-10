В Тюмени товаровед случайно выиграла в лотерею 333 млн и еще 500 рублей
Женщина планирует потратить часть выигрыша на квартиру, путешествия и здоровье
10 февраля 2026, 14:36, ИА Амител
Жительница Тюмени, работающая товароведом, выиграла 333 млн рублей в лотерее "Русское лото". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Столото".
«Стала одной из трех победительниц "Новогоднего миллиарда — 2026". Ее общий выигрыш составил 333 333 833 рубля, плюс 500 рублей в дополнительных турах. Счастливый билет она купила в торговом центре, выбрав конверт с шестью лотерейными купонами», — говорится в сообщении.
В тот день женщина с мужем случайно сели не на тот маршрут автобуса. Билеты у них уже были, но муж предложил купить еще один билет в киоске "Столото". Татьяна выбрала конверт сверху стопки и подумала: "Если наше — значит, наше".
«Я всю жизнь занималась предпринимательством: работала товароведом, директором продуктового магазина и кладовщиком в больнице. В свободное время гуляю в парках Тюмени со своим йоркширским терьером Бусей», — рассказала женщина.
Победительница планирует потратить часть выигрыша на квартиру, путешествия и здоровье. Также думает уменьшить рабочую нагрузку или уйти с работы, чтобы больше времени уделять себе и своим интересам.
Ранее электрик из Перми выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ничего. Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража.
14:42:24 10-02-2026
верим!
14:48:02 10-02-2026
Верим) но билеты не купим.
16:14:10 10-02-2026
А разве можно выиграть в лотерею неслучайно???
16:49:06 10-02-2026
Я бы если был организатором лотереи то себе харакири лучше сделал, чем отдал треть лярда товароведу с терьером "Бусей"
17:05:37 10-02-2026
Очередной родственник Саркисян(собственник Столото)? :) Вот у него родни то, по всей России обзавелся.
17:19:34 10-02-2026
Правдоподобно....теперь купить билеты еще менее охота
02:39:39 11-02-2026
Обожаю эти вбросы что кто-то где-то выиграл и гои накачанные этой информацией должны побежать пытать удачу