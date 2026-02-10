В Тюмени товаровед случайно выиграла в лотерею 333 млн и еще 500 рублей

Женщина планирует потратить часть выигрыша на квартиру, путешествия и здоровье

10 февраля 2026, 14:36, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Жительница Тюмени, работающая товароведом, выиграла 333 млн рублей в лотерее "Русское лото". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Столото".

«Стала одной из трех победительниц "Новогоднего миллиарда — 2026". Ее общий выигрыш составил 333 333 833 рубля, плюс 500 рублей в дополнительных турах. Счастливый билет она купила в торговом центре, выбрав конверт с шестью лотерейными купонами», — говорится в сообщении.

В тот день женщина с мужем случайно сели не на тот маршрут автобуса. Билеты у них уже были, но муж предложил купить еще один билет в киоске "Столото". Татьяна выбрала конверт сверху стопки и подумала: "Если наше — значит, наше".

«Я всю жизнь занималась предпринимательством: работала товароведом, директором продуктового магазина и кладовщиком в больнице. В свободное время гуляю в парках Тюмени со своим йоркширским терьером Бусей», — рассказала женщина.

Победительница планирует потратить часть выигрыша на квартиру, путешествия и здоровье. Также думает уменьшить рабочую нагрузку или уйти с работы, чтобы больше времени уделять себе и своим интересам.

