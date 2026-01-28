НОВОСТИОбщество

Россиянка достала из мусорного ведра лотерейный билет и выиграла миллион рублей

Деньги семья планирует потратить на ремонт жилья

28 января 2026, 15:41, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Волгоградской области стала обладательницей миллиона рублей благодаря лотерейному билету, который поначалу едва не отправился на помойку. Об этом сообщили в пресс‑службе "Национальной лотереи" РИА Новости.

Речь идет об участии в акции "Второй шанс круглый год", предназначенной для игроков лотереи "Мечталлион". Победительницей стала Наталья, которая даже не предполагала, что окажется в числе счастливчиков.

Ситуация сложилась парадоксально: лотерейный билет сначала выбросили, но затем достали из мусорного ведра и все‑таки решили проверить. К удивлению всех причастных, он оказался выигрышным — Наталья получила один миллион рублей.

Сама победительница призналась, что раньше не питала особых иллюзий по поводу лотерей и не рассчитывала на крупный выигрыш. Теперь же она убеждена, что важно не терять надежду и верить в удачу. Деньги семья планирует направить на ремонт жилья.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края купил лотерейный билет на почте и выиграл миллион рублей. Стоимость счастливого билета составила 100 рублей.

деньги

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:47:08 28-01-2026

"Об этом сообщили в пресс‑службе "Национальной лотереи"

То есть не человек рассказывает о своём выйгрыше, а сама лотерея. Конечно я поверю, не будут же они врать об этом 🤣

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:28 28-01-2026

да верим.. бежим к мусоркам

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:38 28-01-2026

За последние пару месяцев не выиграл в лотерею только ленивый! А так и с выигрышными билетами, и с билетами в которых не совпала ни одна цифра, и из мусорных баков есть "победители"... осталось только выиграть не участвуя в лотерее)))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:49 28-01-2026

Там от мертвого осла уши только можно выиграть...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:45 28-01-2026

Неужели? Вот это да! Побежали за билетами !

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров