Россиянка достала из мусорного ведра лотерейный билет и выиграла миллион рублей
Деньги семья планирует потратить на ремонт жилья
28 января 2026, 15:41, ИА Амител
Жительница Волгоградской области стала обладательницей миллиона рублей благодаря лотерейному билету, который поначалу едва не отправился на помойку. Об этом сообщили в пресс‑службе "Национальной лотереи" РИА Новости.
Речь идет об участии в акции "Второй шанс круглый год", предназначенной для игроков лотереи "Мечталлион". Победительницей стала Наталья, которая даже не предполагала, что окажется в числе счастливчиков.
Ситуация сложилась парадоксально: лотерейный билет сначала выбросили, но затем достали из мусорного ведра и все‑таки решили проверить. К удивлению всех причастных, он оказался выигрышным — Наталья получила один миллион рублей.
Сама победительница призналась, что раньше не питала особых иллюзий по поводу лотерей и не рассчитывала на крупный выигрыш. Теперь же она убеждена, что важно не терять надежду и верить в удачу. Деньги семья планирует направить на ремонт жилья.
Ранее сообщалось, что житель Алтайского края купил лотерейный билет на почте и выиграл миллион рублей. Стоимость счастливого билета составила 100 рублей.
"Об этом сообщили в пресс‑службе "Национальной лотереи"
То есть не человек рассказывает о своём выйгрыше, а сама лотерея. Конечно я поверю, не будут же они врать об этом 🤣
15:49:28 28-01-2026
да верим.. бежим к мусоркам
16:23:38 28-01-2026
За последние пару месяцев не выиграл в лотерею только ленивый! А так и с выигрышными билетами, и с билетами в которых не совпала ни одна цифра, и из мусорных баков есть "победители"... осталось только выиграть не участвуя в лотерее)))
16:38:49 28-01-2026
Там от мертвого осла уши только можно выиграть...
18:36:45 28-01-2026
Неужели? Вот это да! Побежали за билетами !