Россиянка достала из мусорного ведра лотерейный билет и выиграла миллион рублей

Деньги семья планирует потратить на ремонт жилья

28 января 2026, 15:41, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Волгоградской области стала обладательницей миллиона рублей благодаря лотерейному билету, который поначалу едва не отправился на помойку. Об этом сообщили в пресс‑службе "Национальной лотереи" РИА Новости.

Речь идет об участии в акции "Второй шанс круглый год", предназначенной для игроков лотереи "Мечталлион". Победительницей стала Наталья, которая даже не предполагала, что окажется в числе счастливчиков.

Ситуация сложилась парадоксально: лотерейный билет сначала выбросили, но затем достали из мусорного ведра и все‑таки решили проверить. К удивлению всех причастных, он оказался выигрышным — Наталья получила один миллион рублей.

Сама победительница призналась, что раньше не питала особых иллюзий по поводу лотерей и не рассчитывала на крупный выигрыш. Теперь же она убеждена, что важно не терять надежду и верить в удачу. Деньги семья планирует направить на ремонт жилья.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края купил лотерейный билет на почте и выиграл миллион рублей. Стоимость счастливого билета составила 100 рублей.