Власти Алтая готовы потратить 32 миллиона рублей на проект футбольного манежа в Барнауле

Сам спортивный объект может обойтись в 1,2-1,5 миллиарда рублей

23 января 2025, 08:00, ИА Амител

Футбольный матч / Фото: ФК "Динамо-Барнаул"

Власти Алтайского края готовы потратить 32,3 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации крытого футбольного манежа с трибунами на 1500 человек в Барнауле, рядом с бывшим ДК "Трансмаш". Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Дата окончания подачи заявок – 11 февраля 2025 года. Имя победителя будет объявлено 14 февраля. Контракт должен быть исполнен до 30 декабря текущего года. Финансирование на выполнение проектной документации будет выделено из краевого бюджета. Футбольный манеж хотят возвести по адресу проспект Ленина, 152а.

По предварительным данным, на возведение круглогодичного манежа потребуется не менее 1,2-1,5 миллиарда рублей. Впрочем, сумма может увеличиться. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш" на средства из бюджета Алтайского края.

Если проектно-сметная документация будет готова в срок, то приступить к строительству планируют уже в 2026 году. На возведение объекта необходимо не больше двух лет.

"Мы от этих планов не отказались. В краевой адресной инвестиционной программе на 2025 год заложены деньги на составление проектно-сметной документации. После того как у нас будет проект на руках, мы можем приступать к строительству", – говорил о проекте в интервью amic.ru министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

Изначально руководство клуба "Динамо-Барнаул" планировало возвести надувной манеж. Однако позже решили строить полноразмерный манеж третьей категории, где можно проводить игры ФНЛ-2. Позже к процессу подключилось Министерство спорта Алтайского края и разыграло тендер на составление проектно-сметной документации. Победителем стала екатеринбургская компания, имевшая на тот момент хороший послужной список.