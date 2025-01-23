Власти Алтая готовы потратить 32 миллиона рублей на проект футбольного манежа в Барнауле
Сам спортивный объект может обойтись в 1,2-1,5 миллиарда рублей
23 января 2025, 08:00, ИА Амител
Власти Алтайского края готовы потратить 32,3 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации крытого футбольного манежа с трибунами на 1500 человек в Барнауле, рядом с бывшим ДК "Трансмаш". Аукцион объявлен на сайте госзакупок.
Дата окончания подачи заявок – 11 февраля 2025 года. Имя победителя будет объявлено 14 февраля. Контракт должен быть исполнен до 30 декабря текущего года. Финансирование на выполнение проектной документации будет выделено из краевого бюджета. Футбольный манеж хотят возвести по адресу проспект Ленина, 152а.
По предварительным данным, на возведение круглогодичного манежа потребуется не менее 1,2-1,5 миллиарда рублей. Впрочем, сумма может увеличиться. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш" на средства из бюджета Алтайского края.
Если проектно-сметная документация будет готова в срок, то приступить к строительству планируют уже в 2026 году. На возведение объекта необходимо не больше двух лет.
"Мы от этих планов не отказались. В краевой адресной инвестиционной программе на 2025 год заложены деньги на составление проектно-сметной документации. После того как у нас будет проект на руках, мы можем приступать к строительству", – говорил о проекте в интервью amic.ru министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.
Изначально руководство клуба "Динамо-Барнаул" планировало возвести надувной манеж. Однако позже решили строить полноразмерный манеж третьей категории, где можно проводить игры ФНЛ-2. Позже к процессу подключилось Министерство спорта Алтайского края и разыграло тендер на составление проектно-сметной документации. Победителем стала екатеринбургская компания, имевшая на тот момент хороший послужной список.
08:23:30 23-01-2025
Ну вот, зачем нам больницы, врачи... Когда в очередной раз придя в больницу, вы не обнаружите там нормального врача и лечения, вспоминайте сколько у нас на спорт денег вливают. Ирония ещё в том, что играть в этот футбол не могут. Качки у нас сильнейшие и самые титулованные, но там спорт коммерческий, вот такой и футбол должен быть.
11:49:30 23-01-2025
Гость (08:23:30 23-01-2025) Ну вот, зачем нам больницы, врачи... Когда в очередной раз п... А ты занимайся физкультурой и больница тебе не понадобится.
Зайдите в школы там толстых очкариков , с гаджетами , больше половины класса.
А это стадион для спортивной школы.
Футбол в крае самый массовый вид спорта.
08:54:25 23-01-2025
Ледовую арену уже больше 10 лет назад построили ( деньги списали)
09:29:38 23-01-2025
Это же сколько на эти деньги можно построить квартир для детей-сирот?! Вопрос риторический....
09:35:25 23-01-2025
Гость (09:29:38 23-01-2025) Это же сколько на эти деньги можно построить квартир для дет... да немного.
а здоровья добавить народу - можно. тому кто о себе заботится.
вы-то беременным пенсионерам свою ЗП раздаете?
10:19:20 23-01-2025
Musik (09:35:25 23-01-2025) да немного.а здоровья добавить народу - можно. тому кто ... Беременных пенсионеров не бывает!!!
11:50:41 23-01-2025
Гость (09:29:38 23-01-2025) Это же сколько на эти деньги можно построить квартир для дет... Детей сирот должны обеспечивать за счёт бросивших их родителей.
09:49:55 23-01-2025
Изначально руководство клуба "Динамо-Барнаул" планировало возвести надувной манеж"
Это правильно-всё должно быть надувное! Осенью сдул и перенёс в другое место. Только вопрос,почему Динаме будут строить за бюджетные деньги? Которая играет в 5 (!!!!!!) по силе лиге!!!???? Это даже не первенство водокачки!
14:06:45 23-01-2025
Гость (09:49:55 23-01-2025) Изначально руководство клуба "Динамо-Барнаул" планировало во... Может если будет инфраструктура, то и играть Динамо будет в ФНЛ-1 хотя бы. Так что не ной. Спорт нужен!!
11:53:52 23-01-2025
Ха-ха. Только на проект, но которой также не будет реализован. Удобненько.
14:18:43 23-01-2025
Это что за баснословные суммы такие ? 32 млн на проект. 1,5 ярда на строительство. На эти деньги можно в каждом районе по манежу нормальному сделать, и это гораздо удобнее будет народу. Бабки, видимо, решили в очередной раз отмыть.