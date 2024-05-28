Футбольный манеж за 1,2 миллиарда планируют построить в Барнауле. Зачем он нужен?

Возводить объект намерены на средства из бюджета Алтайского края

28 мая 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков

Манеж "Темп" / Фото: "Спортивная хроника"

Новый футбольный манеж планируют построить в ближайшие годы рядом со стадионом "Трансмаш". В ближайшее время состоится аукцион по поиску подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию будущего спортивного объекта. По предварительным данным, на возведение круглогодичного манежа потребуется не менее 1,2 миллиарда рублей. Впрочем, сумма может увеличиться. Строить арену хотят на средства из бюджета Алтайского края, сообщил журналистам вице-президент барнаульского футбольного клуба "Динамо" Александр Суховерхов.

Каким будет новый футбольный манеж?

О планах возводить манеж по адресу проспекта Ленина, 156, краевые власти заявили еще в 2020 году. Речь идет о полноценном крытом стадионе, где можно было бы играть в футбол круглый год. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш". Сейчас здание находится в аварийном состоянии, и заниматься на базе невозможно.

По словам Александра Суховерхова, изначально руководство клуба планировало возвести надувной манеж, он был бы идеальным для тренировок. Однако позже решили строить полноразмерный манеж третьей категории, где можно проводить игры ФНЛ-2. Позже к процессу подключилось Министерство спорта Алтайского края и разыграло тендер на составление проектно-сметной документации. Победителем стала екатеринбургская компания, имевшая на тот момент хороший послужной список. В итоге она два года "динамила" футбольный клуб "Динамо" и Министерство спорта.

"В связи с постоянным затягиванием сроков между компанией и региональным Минспортом взаимоотношения были расторгнуты. Сейчас подписано новое техническое задание. В этом году разыгрывается тендер на разработку проектно-сметной документации. Надеемся, что в ближайшее время мы приступим к изысканиям и ПСД. Заинтересованность у Алтайского края в этом манеже огромная", – объяснил Александр Суховерхов.

И когда начнут строить манеж?

Если все получится, то в 2025-2026 годах. Скорее всего, возводить крытый футбольный манеж будут в несколько этапов.

Зачем Барнаулу вообще нужен новый манеж?

Речь идет о полноценном крытом стадионе, где можно было бы играть в футбол круглый год. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш". Министерство спорта края планировало реконструировать футбольную школу "Динамо". Однако проверка показала: проще снести и построить что-то новое, чем восстанавливать имеющуюся инфраструктуру. В 2019 году "Трансмаш" начали ремонтировать: на верхнем поле по программе "Спорт – норма жизни" постелили новое покрытие.

Тогда же на уровне руководства барнаульского "Динамо" и Министерства спорта края возникла идея построить новый манеж. Футбольный клуб уже давно нуждается в подобной крытой арене. Дело в том, что зимой у детей школы и профессиональных игроков нет возможности тренироваться в помещении. Есть в Барнауле футбольный манеж "Темп", но объект находится в частных руках.