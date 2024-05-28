Футбольный манеж за 1,2 миллиарда планируют построить в Барнауле. Зачем он нужен?
Возводить объект намерены на средства из бюджета Алтайского края
28 мая 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков
Новый футбольный манеж планируют построить в ближайшие годы рядом со стадионом "Трансмаш". В ближайшее время состоится аукцион по поиску подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию будущего спортивного объекта. По предварительным данным, на возведение круглогодичного манежа потребуется не менее 1,2 миллиарда рублей. Впрочем, сумма может увеличиться. Строить арену хотят на средства из бюджета Алтайского края, сообщил журналистам вице-президент барнаульского футбольного клуба "Динамо" Александр Суховерхов.
Каким будет новый футбольный манеж?
О планах возводить манеж по адресу проспекта Ленина, 156, краевые власти заявили еще в 2020 году. Речь идет о полноценном крытом стадионе, где можно было бы играть в футбол круглый год. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш". Сейчас здание находится в аварийном состоянии, и заниматься на базе невозможно.
По словам Александра Суховерхова, изначально руководство клуба планировало возвести надувной манеж, он был бы идеальным для тренировок. Однако позже решили строить полноразмерный манеж третьей категории, где можно проводить игры ФНЛ-2. Позже к процессу подключилось Министерство спорта Алтайского края и разыграло тендер на составление проектно-сметной документации. Победителем стала екатеринбургская компания, имевшая на тот момент хороший послужной список. В итоге она два года "динамила" футбольный клуб "Динамо" и Министерство спорта.
"В связи с постоянным затягиванием сроков между компанией и региональным Минспортом взаимоотношения были расторгнуты. Сейчас подписано новое техническое задание. В этом году разыгрывается тендер на разработку проектно-сметной документации. Надеемся, что в ближайшее время мы приступим к изысканиям и ПСД. Заинтересованность у Алтайского края в этом манеже огромная", – объяснил Александр Суховерхов.
И когда начнут строить манеж?
Если все получится, то в 2025-2026 годах. Скорее всего, возводить крытый футбольный манеж будут в несколько этапов.
Зачем Барнаулу вообще нужен новый манеж?
Речь идет о полноценном крытом стадионе, где можно было бы играть в футбол круглый год. Построить объект собираются рядом со школой барнаульского "Динамо" на стадионе "Трансмаш". Министерство спорта края планировало реконструировать футбольную школу "Динамо". Однако проверка показала: проще снести и построить что-то новое, чем восстанавливать имеющуюся инфраструктуру. В 2019 году "Трансмаш" начали ремонтировать: на верхнем поле по программе "Спорт – норма жизни" постелили новое покрытие.
Тогда же на уровне руководства барнаульского "Динамо" и Министерства спорта края возникла идея построить новый манеж. Футбольный клуб уже давно нуждается в подобной крытой арене. Дело в том, что зимой у детей школы и профессиональных игроков нет возможности тренироваться в помещении. Есть в Барнауле футбольный манеж "Темп", но объект находится в частных руках.
07:40:44 28-05-2024
У нас же лучше всех с медициной, с транспортом, с высокотехнологичным производственным сектором. Вообще никаких проблем нет, кроме футбольных. Бюджет края вот больше совсем некуда потратить.
07:48:46 28-05-2024
Гость (07:40:44 28-05-2024) У нас же лучше всех с медициной, с транспортом, с высокотехн... Будут спортом заниматься , болеть перестанут. А транспорт эта двойная корова. Её не трогайте.
08:27:54 28-05-2024
Гость (07:48:46 28-05-2024) Будут спортом заниматься , болеть перестанут. А транспорт эт... Обязательно будут, только после переезда в другой регион. Край разбегается и вымирает, а кому то мяч погонять невтерпёж. За свой счёт, господа, хоть десять манежей стройте.
08:26:35 28-05-2024
Гость (07:40:44 28-05-2024) У нас же лучше всех с медициной, с транспортом, с высокотехн... 10 млрд федеральных денег куда-то девать надо.
08:48:00 28-05-2024
Гость (08:26:35 28-05-2024) 10 млрд федеральных денег куда-то девать надо.... ]
В заголовке написано : «Возводить объект намерены на средства из бюджета Алтайского края"
09:24:09 28-05-2024
Гость (07:40:44 28-05-2024) У нас же лучше всех с медициной, с транспортом, с высокотехн... Классика комментариев:
Ничего не строят. Коммент: ААА, вы ничего не строите.
Что-то хотят построить. Коммент: ААА, лучше бы вон то построили.
Построили вон то. Коммент: ААА, лучше бы деньги вон тем отдали.
Отдали деньги вон тем: ААА, деньги раздают, ничего ен строят.
11:39:13 28-05-2024
Исследователь интернетов (09:24:09 28-05-2024) Классика комментариев:Ничего не строят. Коммент: ААА... Полная демагогия Ваш комментарий.
Речь идёт об использовании денег на сверхприоритетные задачи. Сначала надо их решить, а потом уже заниматься развлекаловкой. Вы скорее всего это тоже понимаете, но говорите обратное. Значит являетесь лицом заинтересованным в именно таком расходовании бюджета.
07:44:22 28-05-2024
Ледовый дворе уже построили. И художественный музей. Бгг
09:42:47 28-05-2024
Гость (07:44:22 28-05-2024) Ледовый дворе уже построили. И художественный музей. Бгг...
Скорей ледовый сарай а не дворец. Обещали сделать фасад, но воз и ныне там
08:04:35 28-05-2024
Идея перенести стадион отличная. И место на пересечении Ленина и Никитина освободится
08:28:23 28-05-2024
Гость (08:04:35 28-05-2024) Идея перенести стадион отличная. И место на пересечении Лени... Под что? ТРЦ или очередную ылитку? Симпатичный базарчик там сейчас.
08:47:56 28-05-2024
Гость (08:04:35 28-05-2024) Идея перенести стадион отличная. И место на пересечении Лени... Высотки поставить? На большее ума не хватает, да и не нужно ничего этим временщикам
08:29:35 28-05-2024
Может стоит достроить Ледовый и музей? Зачем распыляться на новые объекты
09:52:14 28-05-2024
гость (08:29:35 28-05-2024) Может стоит достроить Ледовый и музей? Зачем распыляться на ... Ледовый-вообще частная собственность. Художественный-он треснул давно до пяток,его сносить впору.
Или вам пофигу,во что вбухать деньги налогоплательщиков?
09:18:35 28-05-2024
две новости непонятно как сочетающиеся: нет денег на восстановление Динамо и тут же - строить новый футбольный клуб. как это соотнести-то? или там, или там...
09:25:14 28-05-2024
А вот и ответ на много денег, на реконструкцию Динамо)
11:59:49 28-05-2024
Постройте хоть один спортивный центр доступный для населения. Все годовые абонементы стоят от 40 тыс. , просто не купить.. Зато анонсируют
14:07:58 28-05-2024
В крае футбола нет. Если манеж построить - он не появится. Нет школы. И не будет.
Лучше народный стадион постройте, толку больше для населения будет.
17:04:51 28-05-2024
Алтайский край измеряется же одним Барнаулом
17:33:18 28-05-2024
Просто очередной объект для распила бюджетного бабла!
18:27:10 28-05-2024
Любой здравомыслящий понимает- манеж нужен!
21:09:32 28-05-2024
Для начала нужен человек, на которого пойдёт народ.. Как на Бугорского, к примеру... Такого у нас в футболе нет... Поэтому нет и школы.. Хотя дети динамовские в ЮФЛ лучшие... Манеж и стадион нужны однозначно... Откуда такая сумма? Темп в своё время возвели за 250 млн...