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Водитель такси снес забор частного дома в Барнауле

По предварительным данным, никто не пострадал

27 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Водитель автомобиля такси снес забор частного дома в Борзовой Заимке. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на улице Байкальской, 32б. Иномарка врезалась в металлический забор и снесла несколько звеньев.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия неизвестны.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

07:52:44 27-05-2024

Эпик новость.... хотя бы добавили национальность водятиля, цену ущерба, принятые решения по восстановлению и компенсации, причины...

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Гость

12:29:18 27-05-2024

Не ТАМ забор поставили

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