Водитель такси снес забор частного дома в Барнауле

По предварительным данным, никто не пострадал

27 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Водитель автомобиля такси снес забор частного дома в Борзовой Заимке. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на улице Байкальской, 32б. Иномарка врезалась в металлический забор и снесла несколько звеньев.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия неизвестны.