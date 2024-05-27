Водитель такси снес забор частного дома в Барнауле
По предварительным данным, никто не пострадал
27 мая 2024, 07:14, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Водитель автомобиля такси снес забор частного дома в Борзовой Заимке. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на улице Байкальской, 32б. Иномарка врезалась в металлический забор и снесла несколько звеньев.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия неизвестны.
07:52:44 27-05-2024
Эпик новость.... хотя бы добавили национальность водятиля, цену ущерба, принятые решения по восстановлению и компенсации, причины...
12:29:18 27-05-2024
Не ТАМ забор поставили