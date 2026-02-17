Взрыв произошел в здании военной полиции в Ленобласти
По данным СМИ, погибли три человека
17 февраля 2026, 22:00, ИА Амител
В Ленинградской области в городе Сертолово произошел взрыв в здании военной полиции. Издание 78.ru со ссылкой на источник сообщает, что погибли три человека.
«Одного придавило бетонной плитой — погибший, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, одного еще ищут», — рассказал собеседник издания.
Военная полиция находится в трехэтажном здании на территории военной части. На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, что при взрыве обрушились второй и третий этажи. Причина инцидента устанавливается.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. Военная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию.
08:39:50 18-02-2026
А в зданиях правоохранительных органов Украины взрывы бывают?
09:50:49 18-02-2026
А им это зачем?
А им это зачем?
21:04:32 18-02-2026
Какой ужас.... Если на территории полиции такое, то что говорить про школы...и т.д.