Взрыв произошел в здании военной полиции в Ленобласти

По данным СМИ, погибли три человека

17 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Здание, в котором произошел взрыв / Фото: соцсети
Здание, в котором произошел взрыв / Фото: соцсети

В Ленинградской области в городе Сертолово произошел взрыв в здании военной полиции. Издание 78.ru со ссылкой на источник сообщает, что погибли три человека.

«Одного придавило бетонной плитой — погибший, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, одного еще ищут», — рассказал собеседник издания.

Военная полиция находится в трехэтажном здании на территории военной части. На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, что при взрыве обрушились второй и третий этажи. Причина инцидента устанавливается.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. Военная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию.

Комментарии 3

Гость

08:39:50 18-02-2026

А в зданиях правоохранительных органов Украины взрывы бывают?

Гость

09:50:49 18-02-2026

Гость (08:39:50 18-02-2026) А в зданиях правоохранительных органов Украины взрывы бывают...
А им это зачем?

Гость

21:04:32 18-02-2026

Какой ужас.... Если на территории полиции такое, то что говорить про школы...и т.д.

