Взрыв произошел в здании военной полиции в Ленобласти

По данным СМИ, погибли три человека

17 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Здание, в котором произошел взрыв / Фото: соцсети

В Ленинградской области в городе Сертолово произошел взрыв в здании военной полиции. Издание 78.ru со ссылкой на источник сообщает, что погибли три человека.

«Одного придавило бетонной плитой — погибший, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, одного еще ищут», — рассказал собеседник издания.

Военная полиция находится в трехэтажном здании на территории военной части. На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, что при взрыве обрушились второй и третий этажи. Причина инцидента устанавливается.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. Военная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию.