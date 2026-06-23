Эксперт пояснил, как не стать жертвой мошенников при неожиданном переводе на карту

23 июня 2026, 11:48, ИА Амител

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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству "Прайм" о том, как правильно действовать при неожиданном поступлении денег на банковскую карту и как не стать жертвой мошенников или фигурантом дела о незаконном обогащении.

Эксперт советует в первую очередь убедиться, что средства действительно поступили на счет. Для этого достаточно проверить баланс через мобильное приложение или интернет‑банк. Если вы обнаружили перевод от неизвестного отправителя, ни в коем случае не тратьте эти деньги и не переводите их обратно самостоятельно.

Мошенники нередко прибегают к следующей схеме: сначала отправляют некую сумму на карту жертвы, а затем под разными предлогами уговаривают вернуть ее — но уже на другие реквизиты. В результате человек рискует потерять собственные средства. Чтобы обезопасить себя, нужно сразу связаться с банком, сообщить об ошибочном переводе и оформить возврат через сотрудников финансовой организации.

«Единственное законное исключение — если в назначении платежа прямо указаны слова "подарок" или "благотворительность". В таком случае получатель вправе распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Тем не менее эксперт рекомендует и здесь проявить осторожность: при сомнениях лучше уточнить детали непосредственно у отправителя», — говорится в публикации.

Кроме того, Хаминский обращает внимание на важный нюанс: многие люди не замечают поступлений от незнакомцев, потому что настроили уведомления только на списания, а не на зачисления. Поэтому он советует регулярно проверять выписку по счету — это поможет вовремя выявить подозрительные операции.

Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, необходимо сразу подать заявление в полицию. По словам эксперта, именно осмотрительность и пристальное внимание к операциям по карте — самый надежный способ защититься от действий злоумышленников.