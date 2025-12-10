Забег Дедов Морозов состоится в Барнауле 13 декабря

Участники в костюмах Дедов Морозов будут катать своих Снегурочек на санках

10 декабря 2025, 14:29, ИА Амител

Забег Дедов Морозов / Фото: АлтГТУ

В ближайшую субботу, 13 декабря, в барнаульском парке "Изумрудный" будут проходить зимние состязания "Забег Дедов Морозов", сообщает АлтТГУ им. Ползунова.

«Участниками забега станут необычные пары – студенты и школьники образовательных организаций Барнаула. В образах Деда Мороза и Снегурочки им предстоит проявить ловкость, меткость и командный дух в серии новогодних испытаний», – пишет пресс-служба вуза.

В программе будет три конкурса:

"Новогодний тир" – нужно забрасывать снежки в обруч;

"Сладкий подарок" – участники должны закинуть леденец на крючке в коробку, чтобы он зацепился;

"Ложки со снежками" – эстафета с переносом снежков.

Сам "Забег" станет кульминацией праздника. Дед Мороз будет катать Снегурочку на санках по челночной дистанции. Гостей ждут горячие напитки, музыка и по-настоящему зимняя атмосфера.

Отмечается, что мероприятие организовал университет совместно с городской администрацией.

В преддверии Нового года в Барнауле пройдет множество праздничных мероприятий. Например, концерты устроят духовой оркестр, академический и детский хоры. На каникулах театры Алтая будут давать представления и ставить спектакли – как премьерные, так и уже полюбившиеся зрителям.