В регионе не только ведут профилактическую работу, но и "вытаскивают" несовершеннолетних из зависимости

20 июля 2026, 06:15, ИА Амител

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Количество несовершеннолетних в Алтайском крае, которые состоят на наркологическом учете, неуклонно снижается. За двадцать лет их число сократилось в десять раз: с 4700 детей в 2005 году до 460 в 2026-м. Но расслабляться рано, предупреждает заведующая детско-подростковым отделением краевого наркологического диспансера Наталья Казанцева.

По ее словам, проблема остается актуальной, а многие подростки просто не попадают на учет. Порой даже родители годами не подозревают, что их ребенок находится в зависимости.

О том, как в Алтайском крае борются с детским алкоголизмом и наркоманией, — в материале amic.ru.

Основное — уберечь тех, кто еще "не попробовал"

Работу с несовершеннолетними уже не первый год ведут в рамках масштабной государственной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае", утвержденной краевым правительством. Курирует реализацию региональная антинаркотическая комиссия, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко.

Особый акцент делается на первичную профилактику, подчеркивает Наталья Казанцева: специалисты наркодиспансера совместно с другими ведомствами края проводят выездные занятия в школах, колледжах, техникумах и вузах.

«Мы работаем с целевыми группами на территориях общеобразовательных организаций и организаций среднего и высшего профессионального образования. Формируются межведомственные команды, куда входят наши специалисты: врачи психиатры-наркологи и медицинские психологи. Медицинские психологи стараются заинтересовать и вовлечь детей и подростков при помощи тренингов, практик и игровой деятельности. Несовершеннолетние могут "прожить" разные ситуации и научиться говорить "нет"», — рассказывает специалист.По ее словам, нередко несовершеннолетние "подсаживаются" на психоактивные вещества из-за несформированного психологического стержня. Когда ровесники предлагают "побаловаться", подросток просто боится отказаться, чтобы не стать белой вороной. Цель профилактических занятий — показать, что сказать "нет" — это не страшно.

Развивается в антинаркотическом направлении и волонтерское движение. Активные ребята-волонтеры сами рассказывают сверстникам о вреде запрещенных веществ.

«Подача информации по принципу "равный равному" считается более эффективной, чем лекции специалистов. Ежегодно проводится множество мероприятий, где представители разных ведомств работают с детьми. Мы учим их, как и какую информацию преподносить. Даем инструменты, чтобы они могли предостеречь своих сверстников от беды под названием "зависимость от психоактивных веществ», — поясняет нарколог.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Зависимых стараются выявить как можно раньше

Роль школы важна и в раннем выявлении проблемных подростков. Для этих целей в образовательных учреждениях проводят социально-психологические тестирования. В завершившемся учебном году их прошли более 90% школьников старше 13 лет, рассказала секретарь антинаркотической комиссии Елена Бодрова.

«В 2025/26 учебном году в тестировании приняли участие 690 образовательных организаций: 629 общеобразовательных, 54 профессиональные, 7 вузов. Из 147 008 учащихся в возрасте от 13 лет, подлежащих тестированию, в 2025/26 учебном году участие приняли 133 362 человека», — сообщила секретарь.Представители ведомств проводят встречи и с родителями в рамках родительских собраний — как очно, так и онлайн. Кроме того, постоянно проводятся обучающие мероприятия для педагогов. Они особенно важны, подчеркивает Наталья Казанцева: именно педагоги зачастую первыми замечают проблемы детей.

«Ребенок очень много времени проводит в стенах школы, поэтому педагог может увидеть то, чего не замечают родители. Мы учим их, как распознать ребенка, который употребляет психоактивные вещества, и что делать, если распознал. Выстраиваем пошаговый алгоритм. Ведь нередко учителя встречают агрессию, когда пытаются говорить об этом с родителями», — поясняет Казанцева.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

По словам специалиста, Алтайский край — один из немногих регионов, который, несмотря на спад заболеваемости, сохранил полноценное детско-подростковое отделение. Есть даже круглосуточный стационар. Но туда несовершеннолетних помещают лишь в случае острой необходимости, отмечает Наталья Казанцева.

«Изоляция в круглосуточном стационаре иногда крайне необходима, а иногда больше подходит лечение в условиях дневного стационара, поскольку пациент остается в своей привычной среде — учится, работает. Но в этом случае дополнительная ответственность и контроль ложатся на родителей. К сожалению, бывают случаи, когда несовершеннолетний пришел, пообщался с нами, вышел и отправился обратно в свою компанию употреблять», — говорит нарколог.Акцент в лечении делается на комплексный и индивидуальный подход: медикаментозное лечение, психотерапию и психокоррекционное сопровождение пациента и его семьи.

«Как дети, так и взрослые руку к наркотикам и психоактивным веществам чаще всего протягивают тогда, когда им кажется, что все плохо, что это тупик. Поэтому нужно искать первопричину и работать с ней. Волшебной таблетки здесь нет — это порой длительный и трудоемкий процесс», — поясняет врач.Наблюдаться у наркологов несовершеннолетний должен в течение года. Только по истечении этого срока воздержания от психоактивных веществ он считается выздоровевшим. Проблема лишь в том, что обращаются в краевой наркодиспансер далеко не все.

«Стигма наркологической службы крайне велика. Многих пугает слово "учет", поэтому до последнего игнорируют проблему либо обращаются к смежным специалистам — неврологам, кардиологам и т.д. Чаще к нам по-прежнему попадают лица, уже совершившие какое-либо правонарушение, связанное с употреблением психоактивных веществ», — рассказывает медик.Тем не менее есть и семьи, которые не боятся обращаться к профильным специалистам. И это правильно, подчеркивает Казанцева: чем раньше начать терапию, тем больше шансов на полное выздоровление.

Иллюстрации: Алтайский краевой наркологический диспансер

Как распознать, что ребенку нужна помощь?

Признаки, по которым родители могут заподозрить, что их ребенок употребляет психоактивные вещества, давно известны. Косвенными признаками могут быть: ухудшение успеваемости, потеря имеющихся интересов, увлечений, замкнутость, исчезновение денежных сумм из дома. Нарколог советует обращать внимание на любые изменения в поведении детей. А самое главное — всегда поддерживать с ними тесный доверительный контакт.

Родителям, которые подозревают, что с их ребенком что-то не так, но боятся действовать, врач советует не тянуть и обратиться в наркодиспансер. Тем более что сделать это можно анонимно.

«Можно позвонить нам по телефону доверия и проконсультироваться. Опытные специалисты подскажут, как лучше поступить», — добавила нарколог.Позвонить в подростковое отделение Алтайского краевого наркологического диспансера можно по номеру 8 (3852) 633-895. Телефон доверия: 8 (3852) 636-115.