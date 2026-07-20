Не теряйте контакт с ребенком. Как в Алтайском крае спасают детей от наркотиков и алкоголя
В регионе не только ведут профилактическую работу, но и "вытаскивают" несовершеннолетних из зависимости
20 июля 2026, 06:15, ИА Амител
Количество несовершеннолетних в Алтайском крае, которые состоят на наркологическом учете, неуклонно снижается. За двадцать лет их число сократилось в десять раз: с 4700 детей в 2005 году до 460 в 2026-м. Но расслабляться рано, предупреждает заведующая детско-подростковым отделением краевого наркологического диспансера Наталья Казанцева.
По ее словам, проблема остается актуальной, а многие подростки просто не попадают на учет. Порой даже родители годами не подозревают, что их ребенок находится в зависимости.
О том, как в Алтайском крае борются с детским алкоголизмом и наркоманией, — в материале amic.ru.
Основное — уберечь тех, кто еще "не попробовал"
Работу с несовершеннолетними уже не первый год ведут в рамках масштабной государственной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае", утвержденной краевым правительством. Курирует реализацию региональная антинаркотическая комиссия, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко.
Особый акцент делается на первичную профилактику, подчеркивает Наталья Казанцева: специалисты наркодиспансера совместно с другими ведомствами края проводят выездные занятия в школах, колледжах, техникумах и вузах.
«Мы работаем с целевыми группами на территориях общеобразовательных организаций и организаций среднего и высшего профессионального образования. Формируются межведомственные команды, куда входят наши специалисты: врачи психиатры-наркологи и медицинские психологи. Медицинские психологи стараются заинтересовать и вовлечь детей и подростков при помощи тренингов, практик и игровой деятельности. Несовершеннолетние могут "прожить" разные ситуации и научиться говорить "нет"», — рассказывает специалист.По ее словам, нередко несовершеннолетние "подсаживаются" на психоактивные вещества из-за несформированного психологического стержня. Когда ровесники предлагают "побаловаться", подросток просто боится отказаться, чтобы не стать белой вороной. Цель профилактических занятий — показать, что сказать "нет" — это не страшно.
Развивается в антинаркотическом направлении и волонтерское движение. Активные ребята-волонтеры сами рассказывают сверстникам о вреде запрещенных веществ.
«Подача информации по принципу "равный равному" считается более эффективной, чем лекции специалистов. Ежегодно проводится множество мероприятий, где представители разных ведомств работают с детьми. Мы учим их, как и какую информацию преподносить. Даем инструменты, чтобы они могли предостеречь своих сверстников от беды под названием "зависимость от психоактивных веществ», — поясняет нарколог.
Зависимых стараются выявить как можно раньше
Роль школы важна и в раннем выявлении проблемных подростков. Для этих целей в образовательных учреждениях проводят социально-психологические тестирования. В завершившемся учебном году их прошли более 90% школьников старше 13 лет, рассказала секретарь антинаркотической комиссии Елена Бодрова.
«В 2025/26 учебном году в тестировании приняли участие 690 образовательных организаций: 629 общеобразовательных, 54 профессиональные, 7 вузов. Из 147 008 учащихся в возрасте от 13 лет, подлежащих тестированию, в 2025/26 учебном году участие приняли 133 362 человека», — сообщила секретарь.Представители ведомств проводят встречи и с родителями в рамках родительских собраний — как очно, так и онлайн. Кроме того, постоянно проводятся обучающие мероприятия для педагогов. Они особенно важны, подчеркивает Наталья Казанцева: именно педагоги зачастую первыми замечают проблемы детей.
«Ребенок очень много времени проводит в стенах школы, поэтому педагог может увидеть то, чего не замечают родители. Мы учим их, как распознать ребенка, который употребляет психоактивные вещества, и что делать, если распознал. Выстраиваем пошаговый алгоритм. Ведь нередко учителя встречают агрессию, когда пытаются говорить об этом с родителями», — поясняет Казанцева.
"Волшебной таблетки" нет — лечиться нужно долго
По словам специалиста, Алтайский край — один из немногих регионов, который, несмотря на спад заболеваемости, сохранил полноценное детско-подростковое отделение. Есть даже круглосуточный стационар. Но туда несовершеннолетних помещают лишь в случае острой необходимости, отмечает Наталья Казанцева.
«Изоляция в круглосуточном стационаре иногда крайне необходима, а иногда больше подходит лечение в условиях дневного стационара, поскольку пациент остается в своей привычной среде — учится, работает. Но в этом случае дополнительная ответственность и контроль ложатся на родителей. К сожалению, бывают случаи, когда несовершеннолетний пришел, пообщался с нами, вышел и отправился обратно в свою компанию употреблять», — говорит нарколог.Акцент в лечении делается на комплексный и индивидуальный подход: медикаментозное лечение, психотерапию и психокоррекционное сопровождение пациента и его семьи.
«Как дети, так и взрослые руку к наркотикам и психоактивным веществам чаще всего протягивают тогда, когда им кажется, что все плохо, что это тупик. Поэтому нужно искать первопричину и работать с ней. Волшебной таблетки здесь нет — это порой длительный и трудоемкий процесс», — поясняет врач.Наблюдаться у наркологов несовершеннолетний должен в течение года. Только по истечении этого срока воздержания от психоактивных веществ он считается выздоровевшим. Проблема лишь в том, что обращаются в краевой наркодиспансер далеко не все.
«Стигма наркологической службы крайне велика. Многих пугает слово "учет", поэтому до последнего игнорируют проблему либо обращаются к смежным специалистам — неврологам, кардиологам и т.д. Чаще к нам по-прежнему попадают лица, уже совершившие какое-либо правонарушение, связанное с употреблением психоактивных веществ», — рассказывает медик.Тем не менее есть и семьи, которые не боятся обращаться к профильным специалистам. И это правильно, подчеркивает Казанцева: чем раньше начать терапию, тем больше шансов на полное выздоровление.
Как распознать, что ребенку нужна помощь?
Признаки, по которым родители могут заподозрить, что их ребенок употребляет психоактивные вещества, давно известны. Косвенными признаками могут быть: ухудшение успеваемости, потеря имеющихся интересов, увлечений, замкнутость, исчезновение денежных сумм из дома. Нарколог советует обращать внимание на любые изменения в поведении детей. А самое главное — всегда поддерживать с ними тесный доверительный контакт.
Родителям, которые подозревают, что с их ребенком что-то не так, но боятся действовать, врач советует не тянуть и обратиться в наркодиспансер. Тем более что сделать это можно анонимно.
«Можно позвонить нам по телефону доверия и проконсультироваться. Опытные специалисты подскажут, как лучше поступить», — добавила нарколог.Позвонить в подростковое отделение Алтайского краевого наркологического диспансера можно по номеру 8 (3852) 633-895. Телефон доверия: 8 (3852) 636-115.
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