Чистая прибыль пиццерий за последний год сократилась на 8–12% в реальном выражении

08 мая 2026, 15:15, ИА Амител

Пиццерия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Пиццерии продолжают оставаться популярным бизнесом в 2026 году, но зарабатывать на них становится значительно труднее, сообщил Игорь Кузьмин, основатель ресторанного гида Restoclub.ru, в интервью "Газете.Ru".

«Рынок пиццы можно разделить на два сегмента. Первый — это доставка пиццы, которая по-прежнему пользуется устойчивым спросом среди населения. Однако, несмотря на это, у компаний нет возможности значительно повышать цены, так как существует определенный психологический порог. Если чек превышает привычный уровень, спрос начинает снижаться. Поэтому конкуренция в этом сегменте сосредоточена на оптимизации себестоимости и повышении эффективности. Крупные сети уже давно достигли высокой степени оптимизации и работают с минимальной маржой», - добавил он.

Второй сегмент — это пицца в ресторанах, где ситуация кардинально отличается. В этом случае пицца не является самостоятельным бизнесом, а лишь частью меню, и ее успех зависит от общего состояния ресторана. Средний сегмент ресторанного бизнеса сейчас сталкивается с давлением: издержки растут, а возможности для повышения цен ограничены. В результате некоторые сетевые проекты замедляют развитие или даже покидают рынок, отметил эксперт.

Кузьмин подчеркнул, что именно этот сегмент рынка создает впечатление сокращения числа сетевых пиццерий. На самом деле уменьшается доля рынка, которая не может найти баланс между себестоимостью и ценой.

«Спрос на пиццу не исчез, но стал более чувствительным к изменениям цен. Пицца остается доступным продуктом, и психологическая отметка в 1000–1500 рублей действительно играет роль ограничителя. При таком чеке она начинает конкурировать не с доставкой, а с полноценным ресторанным опытом, что меняет поведение потребителей», - сообщил специалист.

В итоге, пиццерии остаются актуальным рынком, но теперь это бизнес, требующий жесткого контроля над экономикой. Успех на этом рынке зависит от умения управлять себестоимостью и соответствовать ценовым ожиданиям клиентов, заключил Кузьмин.