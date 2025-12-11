Женщинам с ребенком до трех лет могут отменить испытательный срок при приеме на работу

Инициатива уже поддержана правительственной комиссией

11 декабря 2025, 11:12

Россиянкам, воспитывающим детей до трех лет, могут предоставить право устраиваться на работу без испытательного срока. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, разработанные главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, уже получили поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По данным "Ведомостей", инициатива направлена на борьбу со скрытой дискриминацией: работодатели иногда используют испытательный срок как формальный повод для отказа матери или ее увольнения, не объясняя причин. Сейчас без испытательного срока могут трудоустраиваться беременные женщины и матери детей до полутора лет.

По оценкам экспертов, в России около 1,68 млн женщин с детьми в возрасте до трех лет могут вернуться на рынок труда. Из них порядка 420 тысяч, чьим детям от полутора до трех лет, потенциально попадают под действие новой нормы. В Минтруде подтвердили, что соблюдение правила будут контролировать Роструд и прокуратура, как и другие положения ТК.

Эксперты отмечают, что многие компании уже адаптируются к потребностям матерей, предлагая гибкий график и удаленную работу.

