Женщинам с ребенком до трех лет могут отменить испытательный срок при приеме на работу
Инициатива уже поддержана правительственной комиссией
11 декабря 2025, 11:12, ИА Амител
Россиянкам, воспитывающим детей до трех лет, могут предоставить право устраиваться на работу без испытательного срока. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, разработанные главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, уже получили поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
По данным "Ведомостей", инициатива направлена на борьбу со скрытой дискриминацией: работодатели иногда используют испытательный срок как формальный повод для отказа матери или ее увольнения, не объясняя причин. Сейчас без испытательного срока могут трудоустраиваться беременные женщины и матери детей до полутора лет.
По оценкам экспертов, в России около 1,68 млн женщин с детьми в возрасте до трех лет могут вернуться на рынок труда. Из них порядка 420 тысяч, чьим детям от полутора до трех лет, потенциально попадают под действие новой нормы. В Минтруде подтвердили, что соблюдение правила будут контролировать Роструд и прокуратура, как и другие положения ТК.
Эксперты отмечают, что многие компании уже адаптируются к потребностям матерей, предлагая гибкий график и удаленную работу.
11:18:22 11-12-2025
Да боже мой. Женщин с маленькими детьми и так на работу берут неохотно, зачем давать еще один повод?.. Это раз. Два - нельзя уволить по истечении испытательного срока без указания причин, это так не работает. Инициаторы не знают ТК. Собственно, почти единственная плюшка этого срока - возможность уволиться без двухнедельной отработки. Это плюс как для работника, так и для работодателя.
11:29:42 11-12-2025
Вот именно. Подобные инициативы только усложняют людям жизнь. Работодателю легче отказать подобному кандидату, чем связываться со всем этим
12:04:59 11-12-2025
Гость (11:29:42 11-12-2025) Вот именно. Подобные инициативы только усложняют людям ж... А вы заметили, что в последнее время, любая их инициатива не делает жизнь лучше.
11:30:47 11-12-2025
ну значит вообще никуда брать не будут.
вон нилов пущай потом и бегает, всех декретниц утраивает.
а то лязгать все мастера
13:08:55 11-12-2025
Работодатели и так не соблюдают трудовой кодекс..а инспекция и прокуратура совсем не защищают работников, так что ни чего не изменится