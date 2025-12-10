Депутаты предлагают ввести в России шестичасовой рабочий день

Законопроект планируют рассмотреть 10 декабря

10 декабря 2025, 17:45, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается сократить нормальную продолжительность рабочего времени в России до шести часов в день (30 часов в неделю). Поправки планируется рассмотреть уже сегодня, 10 декабря.

Авторы инициативы – Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный – считают, что с момента установления 40-часовой рабочей недели прошло более 30 лет, и за это время производительность труда выросла благодаря автоматизации и роботизации. По их мнению, 30 часов – это "нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека".

Законопроектом также предусмотрено дальнейшее сокращение рабочего времени для отдельных категорий:

работников в возрасте до 16 лет – до 24 часов в неделю;

работников от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, педагогов и женщин в сельской местности – до 24 часов;

работников на вредных и опасных производствах – также до 24 часов в неделю.

Авторы уверены, что такие меры повысят производительность, снизят уровень стресса и заболеваемости, а также позволят россиянам больше времени уделять семье и дополнительному образованию.

Вся работа сверх 30 часов в неделю, по их замыслу, должна оплачиваться как сверхурочная, что поднимет средний уровень зарплат в стране.

