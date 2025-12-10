Депутаты предлагают ввести в России шестичасовой рабочий день
Законопроект планируют рассмотреть 10 декабря
10 декабря 2025, 17:45, ИА Амител
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается сократить нормальную продолжительность рабочего времени в России до шести часов в день (30 часов в неделю). Поправки планируется рассмотреть уже сегодня, 10 декабря.
Авторы инициативы – Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный – считают, что с момента установления 40-часовой рабочей недели прошло более 30 лет, и за это время производительность труда выросла благодаря автоматизации и роботизации. По их мнению, 30 часов – это "нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека".
Законопроектом также предусмотрено дальнейшее сокращение рабочего времени для отдельных категорий:
-
работников в возрасте до 16 лет – до 24 часов в неделю;
-
работников от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, педагогов и женщин в сельской местности – до 24 часов;
-
работников на вредных и опасных производствах – также до 24 часов в неделю.
Авторы уверены, что такие меры повысят производительность, снизят уровень стресса и заболеваемости, а также позволят россиянам больше времени уделять семье и дополнительному образованию.
Вся работа сверх 30 часов в неделю, по их замыслу, должна оплачиваться как сверхурочная, что поднимет средний уровень зарплат в стране.
18:08:53 10-12-2025
Опять для себя.. то рабочую неделю сократить, то ..
18:29:55 10-12-2025
Слышал, что на заводах по 12 часов в день работают. Даже 8 часов для завода много.
21:28:50 10-12-2025
Зарплату и пенсию начислять по 6ч дню, а работать - сверхурочно без доплаты
14:58:20 11-12-2025
Вот они ,наперебой друг с другом ,с благами для народа.Ежу понятно ,скоро выборы и надо постараться наобещать как можно больше.Выполнять потом не обязательно.Такие вот картинки с выставки.