Жители двух многоэтажек в Барнауле пожаловались на разрушающиеся фасады

Куски кирпича регулярно падают вниз рядом с подъездами и тротуарами

06 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Опасные фасады домов / Фото: "Народный фронт"

В Барнауле жители пожаловались на разрушение фасадов сразу двух многоквартирных домов — на улицах Северо-Западной и Эмилии Алексеевой. По словам горожан, от зданий отваливаются крупные фрагменты кирпичной кладки, что создает угрозу для прохожих.

О проблеме жители сообщили представителям алтайского отделения Народного фронта. Речь идет о домах по адресам: улица Эмилии Алексеевой, 51 и улица Северо-Западная, 28. Как утверждают барнаульцы, фасады начали разрушаться, а куски кирпича регулярно падают вниз рядом с подъездами и тротуарами.

«С фасадов этих домов летят кирпичи. Благо пока не на голову, а под ноги жильцам», — сообщили в ОНФ.

После обращений жителей активисты потребовали от управляющих компаний оперативно заняться восстановлением фасадов и устранением опасных участков. В Народном фронте заявили, что держат ситуацию на контроле.