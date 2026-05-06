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Жители двух многоэтажек в Барнауле пожаловались на разрушающиеся фасады

Куски кирпича регулярно падают вниз рядом с подъездами и тротуарами

06 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Опасные фасады домов / Фото: "Народный фронт"
Опасные фасады домов / Фото: "Народный фронт"

В Барнауле жители пожаловались на разрушение фасадов сразу двух многоквартирных домов — на улицах Северо-Западной и Эмилии Алексеевой. По словам горожан, от зданий отваливаются крупные фрагменты кирпичной кладки, что создает угрозу для прохожих.

О проблеме жители сообщили представителям алтайского отделения Народного фронта. Речь идет о домах по адресам: улица Эмилии Алексеевой, 51 и улица Северо-Западная, 28. Как утверждают барнаульцы, фасады начали разрушаться, а куски кирпича регулярно падают вниз рядом с подъездами и тротуарами.

«С фасадов этих домов летят кирпичи. Благо пока не на голову, а под ноги жильцам», — сообщили в ОНФ.

После обращений жителей активисты потребовали от управляющих компаний оперативно заняться восстановлением фасадов и устранением опасных участков. В Народном фронте заявили, что держат ситуацию на контроле.

Барнаул дом
       

Комментарии 5

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Гость

18:53:23 06-05-2026

Таких домов в городе, увы ,не два. Вы пройдите по Красноармейскому, посмотрите на фасады зданий на входы в подъезды старых хрущевок.
Я пишу про центр, который видят все гости края.

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Гость

19:54:23 06-05-2026

Нормальные дома. Можно еще жить лет 50.
Вот если бы на Ленина стояли или другом вкусном месте, срочно бы признали аварийными и снесли.
А так, на неинтересной земле, как на Тимуровской, подлатать и да жить дальше.

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Wert

21:08:37 06-05-2026

Гость (19:54:23 06-05-2026) Нормальные дома. Можно еще жить лет 50.Вот если бы на Ле... Вы подойдите к домам возле кинотеатра Россия там грусть и печаль и таких домов полно в центре на проспекте Ленина

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Гость

08:50:02 07-05-2026

Разве ремонт фасадов не входит в капремонт? Смотрите свои квитанции, там одна ежемесячная плата за капремонт составляет более 10% от общей суммы платежей. Она больше, чем цифра на содержание жилья.

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Гость

13:12:38 07-05-2026

Гость (08:50:02 07-05-2026) Разве ремонт фасадов не входит в капремонт? Смотрите свои кв... Сделать нормальный капремонт - это миллионы, десятки миллионов.
Нам вот крышу недавно сделали, что-то под 30 млн потратили на 6-подъездную хрущевку.
Теперь взносами будем гасить лет 15. И только потом что-то следующее будут делать.

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