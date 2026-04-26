Барнаульским пешеходам несколько дней угрожает свисающая с фасада здания плитка

По словам очевидцев, часть облицовки уже падала

26 апреля 2026, 18:37, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на проспекте Ленина, 153, уже несколько дней с фасада здания свисает плитка, которая может обрушиться в любой момент, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

«По словам очевидцев, ранее часть облицовки уже падала», — отмечается в публикации.

Как указывает канал, прямо под опасным участком размещено объявление — к нему регулярно подходят горожане, не подозревая о риске.

Ранее барнаульцы пожаловались на "опасный колодец" на пересечении улицы Транзитной и проезда Иртышского, который остается открытым более пяти дней.

Шинник

19:12:34 26-04-2026

"- у вас несчастные случаи были ?
- Не, пока ещё ни одного не было...
- будет..."

Гость

19:16:27 26-04-2026

Директор УК не боится уголовки и поэтому ему плевать!

Гость

21:11:28 26-04-2026

Гость (19:16:27 26-04-2026) Директор УК не боится уголовки и поэтому ему плевать!... Всем плевать, пока беда не произойдет. И ведь будут кивать друг на друга.

Гость

07:27:45 27-04-2026

Ужас!!! Ждем реакции властей

Гость

11:23:11 27-04-2026

Фонд содействия реформированию жкх. итоги

