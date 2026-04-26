Барнаульским пешеходам несколько дней угрожает свисающая с фасада здания плитка

26 апреля 2026, 18:37, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Ленина, 153, уже несколько дней с фасада здания свисает плитка, которая может обрушиться в любой момент, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

«По словам очевидцев, ранее часть облицовки уже падала», — отмечается в публикации.

Как указывает канал, прямо под опасным участком размещено объявление — к нему регулярно подходят горожане, не подозревая о риске.

Ранее барнаульцы пожаловались на "опасный колодец" на пересечении улицы Транзитной и проезда Иртышского, который остается открытым более пяти дней.