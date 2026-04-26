Барнаульским пешеходам несколько дней угрожает свисающая с фасада здания плитка
По словам очевидцев, часть облицовки уже падала
26 апреля 2026, 18:37, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на проспекте Ленина, 153, уже несколько дней с фасада здания свисает плитка, которая может обрушиться в любой момент, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
«По словам очевидцев, ранее часть облицовки уже падала», — отмечается в публикации.
Как указывает канал, прямо под опасным участком размещено объявление — к нему регулярно подходят горожане, не подозревая о риске.
Ранее барнаульцы пожаловались на "опасный колодец" на пересечении улицы Транзитной и проезда Иртышского, который остается открытым более пяти дней.
19:12:34 26-04-2026
"- у вас несчастные случаи были ?
- Не, пока ещё ни одного не было...
- будет..."
19:16:27 26-04-2026
Директор УК не боится уголовки и поэтому ему плевать!
21:11:28 26-04-2026
Гость (19:16:27 26-04-2026) Директор УК не боится уголовки и поэтому ему плевать!... Всем плевать, пока беда не произойдет. И ведь будут кивать друг на друга.
07:27:45 27-04-2026
Ужас!!! Ждем реакции властей
11:23:11 27-04-2026
