Золотая осень в Барнауле: город окутан волшебством

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь золотую крону деревьев, превращают обычные пейзажи в настоящие произведения искусства

26 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул укутался теплым одеялом из золотистых, багряных и бордовых листьев. Осень поражает своей красотой и насыщенностью красок каждый раз. Даже несмотря на то, что погода за окном не сильно балует теплом.

Однако, по прогнозам синоптиков, барнаульцев ждет приятный сюрприз: на следующей неделе нас ожидает короткое бабье лето. Теплые солнечные дни позволят еще раз насладиться красотой золотой осени и продлить это волшебное время.