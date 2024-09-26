Золотая осень в Барнауле: город окутан волшебством
Солнечные лучи, пробиваясь сквозь золотую крону деревьев, превращают обычные пейзажи в настоящие произведения искусства
26 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаул укутался теплым одеялом из золотистых, багряных и бордовых листьев. Осень поражает своей красотой и насыщенностью красок каждый раз. Даже несмотря на то, что погода за окном не сильно балует теплом.
Однако, по прогнозам синоптиков, барнаульцев ждет приятный сюрприз: на следующей неделе нас ожидает короткое бабье лето. Теплые солнечные дни позволят еще раз насладиться красотой золотой осени и продлить это волшебное время.
10:10:06 26-09-2024
А в дендрарии ещё красивее
10:28:48 26-09-2024
Гость (10:10:06 26-09-2024) А в дендрарии ещё красивее ... в колумбарий сходите.
10:37:49 26-09-2024
Мусик (10:28:48 26-09-2024) в колумбарий сходите.... а это где?
10:45:40 26-09-2024
Гость (10:37:49 26-09-2024) а это где?... Космонавтов 64