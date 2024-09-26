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Золотая осень в Барнауле: город окутан волшебством

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь золотую крону деревьев, превращают обычные пейзажи в настоящие произведения искусства

26 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул укутался теплым одеялом из золотистых, багряных и бордовых листьев. Осень поражает своей красотой и насыщенностью красок каждый раз. Даже несмотря на то, что погода за окном не сильно балует теплом.

Однако, по прогнозам синоптиков, барнаульцев ждет приятный сюрприз: на следующей неделе нас ожидает короткое бабье лето. Теплые солнечные дни позволят еще раз насладиться красотой золотой осени и продлить это волшебное время.

Барнаул фоторепортажи природа

Комментарии 4

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Гость

10:10:06 26-09-2024

А в дендрарии ещё красивее

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Мусик

10:28:48 26-09-2024

Гость (10:10:06 26-09-2024) А в дендрарии ещё красивее ... в колумбарий сходите.

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Гость

10:37:49 26-09-2024

Мусик (10:28:48 26-09-2024) в колумбарий сходите.... а это где?

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кенни

10:45:40 26-09-2024

Гость (10:37:49 26-09-2024) а это где?... Космонавтов 64

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