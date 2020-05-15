Каждый житель Алтайского края до 6 ноября может проголосовать за любимую компанию региона. Медиагруппа FM-Продакшн, портал amic.ru и радио Business FM Барнаул проводят масштабную акцию «Народный знак качества». Что это за конкурс, кого мы выбираем и что получит победитель, в «Переговорке» на amic.ru рассказала директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн и руководитель проекта «Народный знак качества» Татьяна Бондарева. Кстати, только на первом этапе на конкурс пришло 7,5 тысячи заявок. Бороться за победу собирались компании практически со всей территории России. Татьяна рассказала, как определяли участников конкурса и насколько честными и справедливыми будут его результаты.

Кто в «Переговорке»:

Татьяна Бондарева: окончила АЛтГУ, специальность «связи с общественностью».

Сейчас — директор по маркетингу FM-Продакшн. 20 лет работы в сфере маркетинговых коммуникаций B2B, B2C, последние пять лет — в медиаиндустрии (занимается развитием и продвижением брендов радиостанций Медиагруппы, amic.ru, digital-агенства Zavod), разрабатывает и управляет маркетинговыми проектами для внешних клиентов холдинга.

01:50 Что это за премия такая — «Народный знак качества», сколько номинаций и кто может принять в ней участие.

03:10 О тех, кто организует эту премию и зачем им это надо.

04:04 Чем премия «Народный знак качества» отличается от множества других и зачем нужно обычному человеку идти и голосовать за чей-то бизнес.

04:57 Каким образом отбирали компании на участие в «Народном знаке качества». «Люди сами предлагали любимые организации», — рассказывает Татьяна Бондарева. Всего на конкурс пришло более семи тысяч заявок. А номинирована была 641 компания.

Новости

Народный знак качества Быстрее, выше, вкуснее. Какие алтайские компании вошли в шорт-лист премии «Народный знак качества»

06:48 Как можно проголосовать за участника премии?

07:18 Что за специальные номинации премии «Народный знак качества»?

10:06 Какова гарантия, что результаты конкурса будут честны? И какое наказание будет грозить компании, которая решит накрутить себе голоса?

12:09 Не всегда в таких конкурсах выигрывает большая компания из большого города. У маленьких компаний шансов не меньше. Татьяна Бондарева рассказывает секрет победы в конкурсе.

14:10 А что получат победители премии?

Новости

Народный знак качества Это «Мой бизнес». Какие молодые алтайские компании могут получить народную премию

14:30 О том, какое количество компаний принимают участие во втором этапе конкурса и какая организация сколько лайков набирает.

15:19 Могут ли читатели оставлять комментарии, голосуя за любимую компанию?

15:53 Сколько времени будет идти голосование?

16:00 Как и где будет проходить награждение победителей премии?

17:33 Есть ли бренды из других регионов, которые участвуют в премии?

18:30 Когда назовут победителей?