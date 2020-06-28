Пропавшего в алтайском селе ребенка нашли в лесу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Вечером 27 июня жительница Заринского района сообщила спасателям, что 11-летняя внучка ушла гулять и не вернулась. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, поиски завершились благополучно.
Окрестности села Новомоношкино прочесывали сотрудники МЧС и МВД, кинологи, волонтеры и представители сельсовета. Всего в поисках задействовали около 50 человек. Осложнял задачу тот факт, что рядом находились лес и водоем.
"По предположению бабушки, девочка, возможно, пошла купаться на местный водоем, поэтому одной из версий случившегося было несчастный случай на воде, – рассказал начальник пожарно-спасательного отряда № 5 Роман Лучкин. – Для обследования водоема к работам были привлечены водолазы краевого спасательного отряда".
Девочку нашли в лесу. Она была примерно в километре от населенного пункта.
Представители ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что за безопасность детей отвечают родители. Взрослых призывают быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра, особенно вблизи леса и водоемов.
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