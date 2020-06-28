Барнаульские коммунальщики покрасили велосипед вместе со столбом

27 июня сотрудники барнаульского ЖЭУ у дома по улице Шукшина, 36, вместе со столбом покрасили сиденье привязанного к нему велосипеда. О неоднозначном поступке коммунальщиков написал владелец испорченного двухколесного транспорта в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Оставил велосипед вот так возле дома, и сотрудники ЖЭУ-24, проводя покрасочные работы, решили сделать гадость и покрасили его. На мои вопросы, почему они так сделали, просто сказали, что он мешал, кому и как – ответить адекватно не смогли", – посетовал житель краевой столицы.
В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Так, некоторые граждане нашли поступок коммунальщиков вполне справедливым и обоснованным. Другие посчитали такое отношение низким и предложили привлечь работников к административной ответственности.
Комментарии
К ответственности. Без сомнений. Коммунальщики совсем обнаглели. Жители их нанимают для обслуживания дома, а они ведут себя, как хозяева. Третируют собственников. До чего дошли, преднамеренно портят личное имущество.
Очень смешно вышло)). И какая ответсвенность за это? Нефиг оставлять где попало велики
Наемные работники ЖКХ испортили частное имущество. Владелец велика оставил велосипед на территории своего дома, принадлежащей ему.
Посмеемся, когда жэковский весельчак заплатит штраф и купит новый велик владельцу.
Ответственные горожане пересели на велосипеды, чтобы улучшить экологию в городе. Когда оценивают качество жизни в населенных пунктах, то условия для развития велодвижения всегда учитываются.
Велосипед новый такой более 10 тысяч. Этот б/у не менее 5 тысяч.
Так вот и делай добро людям...
Бесплатно ведь покрасили, в цвет
обслуга совсем страх потеряла
28.06.2020 16:02
- гость -
500 руб. красная цена этому драндулету
Надо штрафовать за использование коммунального имущества в личных целях. Вон электротранспорт платит за столбы, а велосипедник чем хуже?
28.06.2020 15:56
- гость -
Территория принадлежит не "ему", а коллективу собственников, и столб однозначно не является местом парковки велосипедов. Заносите домой. А то моду взяли, по некоторым подъездам вообще не пройти, всё пристёгнутыми велосипедами заставлено. Вам же не нравится, когда собственники квартир паркуют свои автомобили как попало на, по-вашему, принадлежащей им территории.
При этом нисколько не оправдываю жилищников, даже если человек не прав, нужно оставаться людьми.