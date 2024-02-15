35-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Барнауле

Первые лица края и ветераны возложили цветы на Мемориале Славы

15 февраля 2024, 16:40, ИА Амител

Митинг в честь годовщины вывода войск из Афганистана / Фото: dumabrn, tomenko_22

15 февраля в Барнауле прошел митинг, посвященный 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

На площади Победы собрались ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, участники СВО и их семьи, представители ветеранских организаций края.

В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк. Память воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий, кто выполнял свой долг за пределами Отечества, почтили минутой молчания.

Согласно официальной информации, потери за время пребывания боевого контингента в Афганистане составили 15 031 человек. Всего же, по данным Министерства обороны СССР, через войну прошли 546 255 солдат и офицеров.