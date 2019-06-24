Сокращение бюджетных мест в вузах опровергли в Госдуме

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, сообщает RT.
Никонов пояснил, что меняется демография – начало расти количество выпускников школ.
"На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах", – написал депутат в своем Facebook.
Никонов отметил, что в связи с ростом числа выпускников места будут увеличивать.
Он подчеркнул, что стране нужно больше образованных людей.
Ранее сообщалось, что бюджетные места в вузах к 2024 году сократятся на 17%. Утверждается, что к этому времени шансы поступить на бесплатное отделение уменьшатся примерно на четверть.
"Последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно – до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м", – сообщалось со ссылкой на правительственный доклад.
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