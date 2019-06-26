Водителей будут лишать прав за грязные номера

Пленум Верховного суда принял постановление об изменении трактовки некоторых нарушений ПДД, в результате чего изменились и наказания, сообщает "Коммерсант".
Серьезно ужесточилось наказание за грязные номера в случае, если сотрудник ГИБДД сможет доказать, что загрязнение номера было выполнено умышленно (например, если машина значительно чище, чем госномер).
Это влечет за собой 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав. Аналогичное наказание последует если читаемость номера умышлено уменьшена другими способами: с использованием снега, травы, бумаги и т.д.
Механическое же воздействие на номер ("подчистка" или покраска букв, удаление символов) карается лишением водительских прав на срок до года.
А вот за ксенон теперь прав лишать не будут. Максимальное наказание для любителей слишком яркого света от фар предусматривает 500 рублей штрафа.
Разъяснения уже вступили в силу.
Комментарии
Бараны, не?
у каждого первого номера грязные, потому как дороги загаженные.