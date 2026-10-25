Остановки оформлены в едином стиле

25 октября 2026, 09:55, ИА Амител

Новые остановочные павильоны в Барнауле / Фото: amic.ru

На проспекте Ленина продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. На некоторых из них появились информационные стенды с интересными фактами из истории Барнаула.

В будущем на других остановках разместят сведения о самостоятельных экскурсионных маршрутах или информацию о ближайших достопримечательностях. Материалы продолжат стилистическую линию бронзовых букв, уже ставших частью облика Барнаула.

Всего до конца года в городе планируют установить 19 остановочных павильонов в рамках реализации проекта "Туризм и гостеприимство". Помимо проспекта Ленина, их смонтируют на площади Спартака, Демидовской площади и на остановке "Улица Пушкина".