В Барнауле на новых остановочных павильонах появились стенды с фактами из истории города
Остановки оформлены в едином стиле
25 октября 2026, 09:55, ИА Амител
Новые остановочные павильоны в Барнауле / Фото: amic.ru
На проспекте Ленина продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. На некоторых из них появились информационные стенды с интересными фактами из истории Барнаула.
В будущем на других остановках разместят сведения о самостоятельных экскурсионных маршрутах или информацию о ближайших достопримечательностях. Материалы продолжат стилистическую линию бронзовых букв, уже ставших частью облика Барнаула.
Всего до конца года в городе планируют установить 19 остановочных павильонов в рамках реализации проекта "Туризм и гостеприимство". Помимо проспекта Ленина, их смонтируют на площади Спартака, Демидовской площади и на остановке "Улица Пушкина".
13:32:47 25-10-2026
вот если бы на Шинном сделали остановку или на Озёрной, в подобном стиле - я бы удивился.
а так ...
17:36:42 25-10-2026
Лучше бы появились электронные табло, информирующие о времени прибытия транспорта
18:11:07 25-10-2026
Чучмек (17:36:42 25-10-2026) Лучше бы появились электронные табло, информирующие о времен...
было уже
На пл. Октября для трамваев было эл.табло (сейчас не знаю)
И на остановках (конкретно на Урожайном) были буклеты с информацией о маршрутах на данной остановке...
21:34:59 25-10-2026
"Остановочный павильон" предназначен для защиты ожидающих транспорт от осадков и ветра в непогоду и от солнца летом. Ни одну из этих функций эти барнаульские общественные сооружения не выполняют даже не в час пик... издевательство под аплодисменты, но в целом формат телефонной будки сочетается с газельной инфраструктурой нашего аула
10:13:06 26-10-2026
Гость (21:34:59 25-10-2026) "Остановочный павильон" предназначен для защиты ожидающих тр... Надо было бетонные бомбоубежища на Ленина поставить. Лицо довольного комментатора под микроскопом представили?
09:18:42 26-10-2026
А потом сдует ветром, как ни один раз.