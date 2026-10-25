Персонал центра эвакуировали

25 октября 2026, 09:20, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Омске 24 октября беспилотники ВСУ атаковали один из логистических центров, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в Max.

Персонал эвакуировали, на месте начали работу оперативные службы. Глава региона обратился к жителям Омска:

"Отдельно обращаюсь ко всем с просьбой не создавать ажиотаж на заправках города. Ситуация под контролем".

Отбой беспилотной опасности в регионе объявили в 22:00 по местному времени.

Также 24 октября беспилотники ВСУ достигли северного промышленного узла в Советском округе Омска, где расположены значимые предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики.

На данный момент власти не раскрыли информацию о том, какие конкретно объекты могли пострадать в результате атаки и имеются ли повреждения.