БПЛА атаковали логистический центр в Омске
Персонал центра эвакуировали
25 октября 2026, 09:20, ИА Амител
В Омске 24 октября беспилотники ВСУ атаковали один из логистических центров, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в Max.
Персонал эвакуировали, на месте начали работу оперативные службы. Глава региона обратился к жителям Омска:
"Отдельно обращаюсь ко всем с просьбой не создавать ажиотаж на заправках города. Ситуация под контролем".
Отбой беспилотной опасности в регионе объявили в 22:00 по местному времени.
Также 24 октября беспилотники ВСУ достигли северного промышленного узла в Советском округе Омска, где расположены значимые предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики.
На данный момент власти не раскрыли информацию о том, какие конкретно объекты могли пострадать в результате атаки и имеются ли повреждения.
10:30:47 25-10-2026
А говорить о бесполезности блокировок интернета при атаках БПЛА ещё не экстремизм?
10:00:14 26-10-2026
Гость (10:30:47 25-10-2026) А говорить о бесполезности блокировок интернета при атаках Б...
Это горький сарказм. А экстремизм это спросить про ПВО и буферную зону
10:55:23 25-10-2026
Хохлы жаловались на Маска, что он отключает или ограничивает Старлинк. В результате при скорости БПЛА свыше 160 км пропадает связь с аппаратами. От границ Украины до Омска 2500 км. То есть чтобы не терять связь и вести на цель БПЛА нужно больше 15 - ти часов. Вопрос: как им хватило топлива и почему их не сбили за это время??? Вывод что запускали их не из Украины.
12:59:25 25-10-2026
Александр (10:55:23 25-10-2026) Хохлы жаловались на Маска, что он отключает или ограничивает... В что, старлинк вдруг в рф заработал?
13:43:45 25-10-2026
Александр (10:55:23 25-10-2026) Хохлы жаловались на Маска, что он отключает или ограничивает... Старлинк по определению не работает на рф.И ПВО нет, кроме москвы.
14:13:29 25-10-2026
Александр (10:55:23 25-10-2026) Хохлы жаловались на Маска, что он отключает или ограничивает... Шарий пару дней назад в ТГ писал что сняли ограничение 160 км/ч.
Видим результат в Омске и в массе других городов.
США - спонсор и организатор конфликта.
23:46:29 25-10-2026
Гость (14:13:29 25-10-2026) Шарий пару дней назад в ТГ писал что сняли ограничение 160 к... Лишь Иран не очкует бить по настоящим врагам
16:16:44 25-10-2026
Александр (10:55:23 25-10-2026) Хохлы жаловались на Маска, что он отключает или ограничивает... какой ты вумный
21:46:36 25-10-2026
сворачивать нужно космическую программу для землян, не созрели еще... несколько ведер мусора могут хорошо проредить линк до редкого пунктира
09:30:47 26-10-2026
Гость (21:46:36 25-10-2026) сворачивать нужно космическую программу для землян, не созре... Я тебя умоляю, они или мусор не найдут, или вёдра потеряют.
09:48:25 26-10-2026
Гость (21:46:36 25-10-2026) сворачивать нужно космическую программу для землян, не созре...
Человечество не доросло до электричества и пороха - камни и палки наш предел...
15:43:57 26-10-2026
Гость (09:48:25 26-10-2026) Человечество не доросло до электричества и пороха - камн... Очень верное замечание. Ключевое слово-наш. Российский.