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Алтайские школы перейдут на шестидневку из-за второго иностранного языка

, ИА "Амител"
Министр образования и науки Максим Костенко рассказал, что изучение третьего языка неизбежно

Школы Алтайского края с 1 сентября 2019 года будут вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю из-за обязательного второго иностранного языка. Эти нововведения категорически не нравятся ни педагогам, ни родителям, ни самим ученикам. При этом изучение предмета должно быть обязательным для всех учебных заведений края, поскольку оценка идет в аттестат.

Так, второй иностранный язык появится в пятых, седьмых, восьмых, девятых классах, а также шестых классах в 133 школах, которые в прошлом году ввели язык в пятых классах в рамках пилотного проекта. На его изучение должно быть предусмотрено не менее двух часов в неделю.

Как сообщил в рамках онлайн-конференции министр образования и науки региона Максим Костенко, изучение второго языка – требование федерального образовательного стандарта. Школа не может отказаться от его исполнения. При этом непонятно, где образовательные учреждения будут искать педагогов. Именно этих учителей сегодня катастрофически не хватает в регионе и в целом по стране.

"Министерством образования и науки Алтайского края разработаны рекомендации по организации изучения второго иностранного языка в образовательных организациях Алтайского края. Муниципальным органам управления рекомендовано создать необходимые условия для изучения предмета: подбор, переподготовка и расстановка кадров, обеспечение обучающихся учебниками, обеспечение информационного сопровождения введения второго иностранного языка", – сказал Максим Костенко.

Введение второго иностранного языка является обязательным во всех школах страны с 1 сентября 2019 года. Однако в некоторых регионах по-разному подошли к проблеме. В Новосибирской области власти приняли решение изучать второй иностранный в рамках факультатива. В Алтайском крае выбрали другой вектор. Уже известно, что учебники будут куплены за счет средств краевого бюджета, возможно использование электронных учебников. Выпускники девятых классов 2020 года в аттестате будут иметь оценки за каждый иностранный язык.

Выбор второго языка будет зависеть от кадровых возможностей самого образовательного учреждения. Существуют нормы загруженности учеников, и втиснуть предмет в расписание, не нарушив их или не "пожертвовав" другим предметом, невозможно.

Отдельной проблемой станет введение второго иностранного языка в региональных учебных заведениях. Там, где школьники уже изучают русский, свой национальный и английский языки, добавление еще одного иностранного будет невероятно сложным. Фактически ученику нужно будет изучать три языка одновременно.

Еще несколько лет назад руководство Алтайского края ставило задачу к 2023-2024 году полностью перейти на пятидневную рабочую неделю. Достичь такого показателя планировалось за счет строительства новых школ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.08.2019 06:30
Пионер

Очень в духе современной России - принять дичь, обязательную к исполнению, которая не нужна никому, кроме пары нафталиновых голов в моське. Отлично подготовленных учителей ин.яза по пальцам пересчитать. А здесь либо искать, либо вешать на кого-то. В остатке получится, что школьники, вместо одного ин.яза не знают два.

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7.08.2019 06:36
1212

Новосиб хоть какую-то самостоятельность проявил, а наши лишь бы подлизать барину, что сказали, то и делаем да и побыстрее

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