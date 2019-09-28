Хоккеисты "Динамо-Алтай" сыграли первый матч на льду "Титов-Арены"

28 сентября в Барнауле состоялся первый матч хоккеистов "Динамо-Алтай" на льду "Титов-Арены".

Матч ознаменовал открытие первенства Высшей хоккейной лиги и проходил при заполненных трибунах.

Перед его началом губернатор Виктор Томенко обратился с речью к спортсменам и болельщикам.

"От всей души поздравляю вас с праздником, началом сезона, с первой игрой в нашем обновленном Дворце спорта – "Титов-Арене". Хочу выразить огромную благодарность всем, кто приложил свои силы и внес личный вклад в то, чтобы мы сегодня здесь встречались и могли болеть за наших игроков, за нашу команду. Хоккей в Алтайском крае любят, понимают, многие воспитанники играют на самых разных уровнях. Мы будем делать все, чтобы и наша команда выступала успешно, и наши гости чувствовали себя здесь комфортно, и все наши болельщики, любители хоккея получали удовольствие от замечательной игры. Поздравляю вас, в добрый путь!" – сказал Виктор Томенко.

Вместе с губернатором на на лед вышел мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РСФСР, главный консультант Управления сборных команд России Игорь Тузик. Он пожелал командам играть с душой, чтобы подарить зрителям настоящий праздник хоккея, сообщает официальный сайт Алтайского края.