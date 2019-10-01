Хоккейный матч в "Титов-Арене" заставил барнаульцев стоять в пробках весь вечер

Пробки сковали центр Барнаула во вторник вечером, 1 октября. Причиной тому стал хоккейный матч на "Титов-Арене".

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", на карте города примерно в 18:00 была "красная паутина": заторы длиной около километра были на главных улицах и проспектах: Строителей, Красноармейский, Ленина, Молодежная и другие. Плюс были заторы и на маленьких улицах, которые примыкают к центральным артериям. Автовладельцы добирались домой со скоростью 2-7 километров час.

Причиной дорожного коллапса стал хоккейный матч. С 1 по 6 октября в Барнауле проходит международный студенческий хоккейный турнир Student Hockey Challenge-2019.

Сегодня вечером встречаются "Динамо-Алтай" и ACHA (сборная американской университетской хоккейной лиги). Собственно, этот матч и напомнил вновь о проблемах городской инфраструктуры.

Согласно расписанию игр можно сделать даже прогноз на пробки в центре городе. Судя по всему, проблемы на дорогах ожидают барнаульцев также 3 октября, когда алтайские хоккеисты проведут вторую встречу. А также, возможно, 5 и 6 октября, если пройдут в полуфинал и финал.