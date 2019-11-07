Житель Власихи заявил, что его избили при сотруднице администрации

Житель Власихи рассказал о том, что был избит за то, что снимал, как люди убирают мусор. Все это происходило на глазах у сотрудницы местной администрации, сообщает "Банкфакс".
Уточняется, что инцидент произошел 4 ноября. Мужчина заметил, как несколько человек убирают скопившийся мусор в контейнер, и стал снимать это на видео. К нему подошла женщина, в которой автор телеграм-канала "Алтайские крайности" узнал заместителя начальника Новосиликатного территориального управления администрации Индустриального района. Она в грубой форме попросила прекратить съемку, но пострадавший не внял просьбе.
Работники, убиравшие мусор вместе с женщиной, стали избивать мужчину. На записи, которая обильно сопровождается нецензурной бранью, видно, что автор видео упал и стал кричать, что ему сломали ногу. А через некоторое время его снова атаковали.
Прохожие вмешались в ситуацию и остановили драку. По словам потерпевшего, в первую очередь сотрудница администрации стала вызывать полицию и только потом его забрала скорая помощь. У мужчины диагностировали перелом колена.
Сейчас делом занимается полиция. Правоохранителям предстоит установить роль женщины в конфликте. Официальных комментариев по данному инциденту пока нет.
Комментарии
Провокаторов всегда били.
Мужчина заметил, как несколько человек убирают скопившийся мусор в контейнер, и стал снимать это на видео.
идиота кусок...
Я видел то, что там происходило, и скажу вам, что у Марины Игоревны был целый вагон терпения. Если б я был на её месте, то убил бы это пьяное животное. Народ у нас как был быдлом так и остался. даже хуже стали. Спасибо путинскому либерализму, все стали грамотные, с камерами ходят, знают как жаловаться. А еще Сталина обвиняют в репрессиях, сами лезут куда не нужно и стучат потом. В стране не народ а мрази.
Вот интересно, а зачем он снимал, как люди убирают мусор? Вот если бы он это делал когда они разбрасывают мусор, тогда понятно, а тут... Видно у человека много свободного времени...
Видно у человека много свободного времени...
он же тележный блогер.