Почти 30 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии в Барнауле

Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе из-за аварии на тепловых сетях АО "Барнаульская теплосетевая компания", сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

29 многоквартирных домов, детский сад по адресу Гущина, 161, и школа по адресу Юрина, 196, попали под ограничение теплоснабжения. Подготовлены пункты временного размещения в гимназии № 79 по адресу Георгия Исакова, 227, и лицее № 124 по адресу Георгия Исакова, 206. В случае необходимости они будут принимать жителей домов, попавших в зону аварийной ситуации.

К 9:30 специалисты СГК приступили к сварочным работам на месте коммунальной аварии.