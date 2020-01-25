26 января в Барнауле пройдет праздник "Зимние забавы "Хаски из "Ласки"

Праздник "Зимние забавы "Хаски из "Ласки" пройдет в Барнауле 26 января с 14:00 до 18:00 на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, сообщает мэрия. Гостей будут ждать более 30 собак из приюта "Ласка".

В программе мероприятия: торжественный концерт, выступление дрессированных собак, уличные игры и аттракционы (гигантские городки, баланс-диск, японское лассо, дженга), викторины и конкурсы для детей и взрослых. Во время праздника можно будет внести свой художественный вклад в роспись коллективной уличной картины с собаками.

Пришедшие на праздник смогут покататься на собачьих упряжках с хаски, маламутами, лайками и дворняжками, попробовать самостоятельно себя в роли каюра или скиджера (на лыжах на собаках). Также будет организовано несколько тематических фотозон с питомцами приюта.

"В настоящее время очень популярными стали собаки породы хаски. Но зачастую люди заводят их из-за красоты и не обеспечивают столь необходимой для этой породы физической нагрузки, – рассказали в "Ласке". – Из-за чего возникают проблемы с поведением собак, и хозяева от них отказываются. Таких хаски-отказников у нас уже пять".

В приюте они занимаются в кинологическом ездовом кружке, имея свое дело жизни и удовлетворяя физические потребности в нагрузке.

"Нашим праздником, в том числе, мы хотим показать всем владельцам собак правильный спортивно-кинологический досуг, – уточнили организаторы. – А те, у кого нет собаки, смогут посмотреть, позавидовать и загореться мыслью ее завести!".

На праздник приглашают всех желающих, особенно детей. Мероприятие бесплатное, катание на упряжках – за пожертвование в приют от 100 рублей.

Мероприятие организовано приютом "Ласка" при поддержке администрации Центрального района и СГК. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 57-35-57.