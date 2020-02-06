Жительнице Барнаула восемь раз отказали в инвалидности

27-летней жительнице Барнаула Екатерине Лимаевой восемь раз отказали в инвалидности. Ранее врачи обнаружили у девушки редкое генетическое заболевание, сообщает "Барнаул 22".
О болезни Гентингтона жительница краевой столицы узнала во время лечения рака, который у нее диагностировали в 24 года. После интенсивного курса Екатерине удалось избавиться от онкологического недуга, но болезнь Гентингтона неизлечима.
Она поражает нервную систему и со временем приводит к необратимым последствиям: нарушается работа психики, речи и координации. К тому же человек теряет самостоятельность и перестает узнавать знакомых людей.
Лимаева восемь раз пыталась оформить инвалидность, но все попытки оказались безуспешными. В социальных сетях девушка просит о помощи:
"Что должно произойти, чтобы человек смог добиться группы, причитающейся ему по состоянию здоровья? Ведь инвалидность – это не только денежная компенсация для человека, который по состоянию здоровья не может работать. В первую очередь это средства реабилитации, которые помогают преодолевать бытовые трудности. Вопреки всему, я остаюсь социально активным человеком, поддерживаю людей. Но иногда поддержка нужна и мне. Сегодня я в отчаянии от несправедливости, от обесценивания тяжести моего бытия, – заключает Екатерина.
Несмотря на трудности, Екатерина стала автором проекта "Сильнее обстоятельств", который направлен на оказание помощи людям с редкими генетическими заболеваниями.
Комментарии
у меня есть дружок у него была 2я группа, при продлении ему сказали забашлить, он не забашлил и получил третью. Другой рассказывал, что кто-то ему предлагал неснимаемую 2ю за бабос.
У них там походу квота есть на количество инвалидов, и она не должна превыщаться, а если вдруг больше то динамят и вася кот.
Тоже знакомая забашляла и ей дали группу. Все довольны...
Катя!!! Удачи тебе, главное здоровья, а тварей мы всё равно победим....
Ходи каждый год, доказывай, что нога не выросла...
А чё, двадцать першый век. У нас же медицина-то на высоте! Каждый день у кого-нибудь конечности отрастают заново.
А что вы хотите от чиновников, которые на комиссию по инвалидности регулярно вызывают человека без ноги? Отрастет?
6.02.2020 18:41
- гость -
Если не секрет, куда вы ходите каждый год показывать отсутствие ноги? Соседу по площадке лет 5 назад ногу отрезали. Никуда не выходит доказывать. Сидит дома на инвалидности.