Барнаульца задержали, когда он пришел за закладкой

15 февраля в Барнауле сотрудники МВД задержали местного жителя за хранение наркотиков, сообщает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы арестовали 35-летнего мужчину. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый заказал наркотики через интернет, и в момент, когда он пришел забирать вещество из тайника, горожанина задержали.

В квартире мужчины полицейские также изъяли неизвестное вещество, которое в дальнейшем идентифицировали как марихуану.

В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".