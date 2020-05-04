Экс-капитан высмеял контракт футболиста из Барнаула со "Спартаком"

Бывший капитан московского "Спартака" Андрей Тихонов посмеялся над сообщениями в СМИ о том, что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон.
"Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака", – написал Тихонов, сопроводив текст "смеющимися" смайликами.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Соболев переходит в московскую команду из самарских "Крыльев Советов".
Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за другие сибирские команды: томскую "Томь" и красноярский "Енисей".
Андрей Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 год. Он помог команде взять восемь чемпионских титулов.
Комментарии
Старый жопоногий завистник
что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон
Их же тоже приостановили из-за коронавируса, а с голоду не пухнут
Почему молчит Навальный?Почему не пригвоздит к позорному столбу этих паразитов,гоняющих по полю мяч наполненный воздухом?
Странные слова Тихонова. Что Соболева надо было от денег отказываться, мол вон Тихонов в 110 раз меньше получал!
А тот, кто за развлечение такие бабки платит, когда пол страны плачут, что работы нет, не охренел? Спонсор Спартака Лукойл, зарабатывает на бензине и отдает деньги футболисту, не хочет медицинское оборудование закупить? В Китае бы закупил
Спрос рождает предложение.
В этом плане - почему бы и не 1.2 млн евро? Считаю это хорошо, когда наши спортсмены начинают зарабатывать здесь, у нас, столько что бы не появлялось желание свалить в какой-нибудь НХЛ.
Другой вопрос: а будет ли сезон?
И, действительно, в сложившийся ситуации не лучше ли споЦнарам потратить деньге целесообразние?
Чуть не забыл.
1. Это же СМИ, которые последнее время от блогеров инстаграмма перестали особо отличаться. Так что, думаю, сумму можно смело разделить на 2.
2. Это же Раша. Любую зп указанную работодателем в объявлении нужно смело делить на 2.
Итого: не в 110 раз конечно, но как минимум в 4.
Спрос рождает предложение
Никакого спроса со стороны болельщиков нет, болельщики покрывают процентов 20 от зарплат футболистов, еще процентов 30 покрывают доходы от трансляций, за которые платит государство, все остальное покрывают спонсоры, типа Лукойла, Газпрома и т.д. А спонсоры, как правило, компании с государственной долей, то есть, по сути, за развлечение в большей степени платит государство. Платит в то время, когда не может найти деньги на помощь не работающим, медицине и т.д.
4.05.2020 10:37
гость
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В такие подробности не вникал.
А имел ввиду спрос на наших футболистов/хоккеистов за рубежом.
И вот этот спрос рождает подобные предложения.
4.05.2020 10:41
Z
В статье речь не о деньгах из-за рубежа, а о российских деньгах. Это прекрасно, если Италия, вместо денег на ликвидацию последствий пандемии, будет перечислять деньги российским футболистам. Но когда это делает российская компания с долей российского государства, в условиях пандемии и проблем в экономике, это создает вопросы об ответственности
И он прав. Возможно, эпидемия и кризис помогут разрушить пришедший с запада перекос в оплатах, когда спортсмены, актёры и певцы получают (не зарабатывают) в тысячи раз больше врачей. учителей. инженеров. военных, Думается. в СССР было гораздо справедливей. Да, вышеперечисленные категории жили лучше средних граждан. Но в 3-4-5 раз, а не в тысячи.
Как не справедливо поставлена оплата этих дармоедов спортсменов , ведущих на телевидении и т д , и надо это в корне пересмотреть , но в тоже время мы ищем деньги на оплату детей инвалидов , пенсий , да много чего .
Странно, им же медальки дают, кубки с подписями, грамоты разноцветные, по телевизору показывают. Разве им деньги ещё нужны?
4.05.2020 10:41
Z
На наших футболистов спрос на западе нулевой, т.к. там на такие зарплаты найдут действительно хороших игроков. А благодаря лимиту на иностранцев спрос на хотя бы средних игроков с российским паспортом большой, вот и платят им бешеные деньги только за гражданство. Ну а раз в России такая зарплата за посредственное выполнение своих обязанностей, то зачем им стараться, выкладываться на тренировках и играх. Все равно на западе им столько не заплатят.