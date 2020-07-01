Более 38% избирателей Алтайского края проголосовали по поправкам в Конституцию

700 905 избирателей Алтайского края проголосовали по поправкам в Конституцию. Такие данные на 10-00 сообщила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. Это 38,66% от общего числа избирателей региона.
При этом наиболее активно голосуют жители сельских районов. Так, в Алейском районе проголосовали уже свыше 72% внесенных в списки избирателей, в Заринском — более 77%, в Ключевском районе - 72% и в Родинском районе явка составила более 78%.
Сред городов лидируют ЗАТО Сибирский, где уже сделали свой выбор 56% избирателей, Алейск, где явка составила 46% и Барнаул, где проголосовали 34,9% населения.
Ирина Акимова подчеркнула, что указанные цифры — суммированные данные за предыдущую неделю голосования и сегодняшнее утро.
Также она отметила, что никаких вопросов и жалоб на "горячую линию" избиркома не поступало.
Комментарии
Ну так должно быть, глубинка где по ТВ два канала и везде одобрямс, хоть один колхозник прочитал этот пакет, большая часть поправок в пакете преступна, поэтому и выставили весь пакет разом типа народ поленится все прочитать
Предатели России и своих детей, пятая колонна,попирающая Конституцию...
"хоть один колхозник прочитал этот пакет"
А хоть одна подъездная бабка не черпает новости из ТВ?
Вы чего напали на сельчан? И с чего решили, что они проголосовали за?
Появилась информация, что только 37% членов избирательной комиссии проверяли на коронавирус. Это как? Остальные 63% теоретически могут заражать голосующих ковидом?
Остальные 63% теоретически могут заражать голосующих ковидом?
Только если теоретически)
Вы на участок то сходите) они там все в масках по уши и в перчатках, и близко к тебе не подходят, даже к паспорту не прикасаются. А если учесть, что голрсующий тоже в новой маске и перчатках, то вероятность заразиться стремится к нулю. Вот отсюда точно беды не будет)