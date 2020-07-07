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Нельзя, но можно. Первым 100 дням коронавируса на Алтае посвящается

, ИА "Амител"
Больше трех месяцев назад в регионе выявили первого зараженного. И понеслась упряжка с вирусом
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Прошло 100 дней с того момента, как в Алтайском крае выявили первого зараженного. А вирус даже и не думает таять от солнечных лучей (хотя мы так надеялись, что "корона" испугается жары). В начале июля количество новых инфицированных бьет все рекорды, а потому к нормальной жизни вернуться пока сложно. К юбилейному дню (да уж, так себе повод) мы вспоминаем самые главные, забавные, странные и даже противоречивые ситуации (некоторые очень сильно смахивают на сюжеты из книг Франца Кафки). Еще 3-4 месяца назад мы и представить не могли, что это с нами случится. А вы?

Тому пример массовая дискотека на озере Ая, которая прошла почти сразу после открытия турсезона на Алтае. Отдыхающие веселились в плотном и потном порыве. Ни о какой социальной дистанции и масках речи, конечно же, не было. В итоге бар "XXXX" опечатали и закрыли.

Впрочем, это не первая (да и не последняя уж точно) массовая вечеринка во время пандемии. В конце июня шумную пати устроили и в районе поселка Борзовая заимка. Участников ночного веселья даже разгоняла полиция.

Из-за напряженной ситуации в регионе крестный ход в Коробейниково нельзя было провести в традиционном виде — с массовым шествием и ночлегом в общих помещениях. Организаторы предложили формат автопробега, однако без нарушений все равно не обошлось. Ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Так и живем.

В Алтайском крае действует масочный режим. Да, он есть. Хотя в последнее время кажется, что уже нет. В общественном транспорте и магазинах лишь единицы ходят в масках, а все эти предупреждения в торговых центрах, что "Вход без масок запрещен", как-то не работают. Странно... И, кажется, что за этим никто уже не не следит.

Официально купальный сезон в Алтайском крае еще не начался. Открыть бассейны и пляжи можно только на третьем этапе снятия ограничений (регион до него всего еще не дошел). Между тем, как только устанавливается жаркая погода, барнаульцы оккупируют городской пляж.

Искупаться, кстати, можно в бассейнах у турбаз. Как ранее поясняли в Роспотребнадзоре, туркомплексы могут запустить бассейны, но для этого им нужно подать заявку в ведомство и получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Почему так нельзя сделать городским пляжам и бассейнам? Мы сами не знаем.

Еще в середине мая "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59" сообщил, что Алтайский край "перешел на второй этап снятия ограничений": якобы мы находимся там уже с конца апреля, то есть задолго до того, как президент официально завершил "нерабочий, но оплачиваемый" период. Однако через несколько дней в Роспотребнадзоре заявили, что регион приближается только к первому этапу снятия ограничений. Уже июль, но официально Алтайский край все также только на первом этапе снятия ограничений. И очередные послабления в виде разрешения открыться турбазам и летним кафе все же ко второму этапу не относятся. Как-то так.

С 27 июня в Алтайском крае разрешили работать турбазам и летним кафе. Однако тренировки в спортзалах до сих пор запрещены (причем с марта). Хотя в тренажерных залах мы, как правило, тренируемся на расстоянии метров двух точно (а то и больше) — именно такую социальную дистанцию от нас и требуют. Но, судя по снятым ограничениям получается, что в кафе безопаснее, чем в спортзале. С этим не согласны и руководители фитнес-клубов: 6 июля они создали петицию с требованием разрешить им работать.

Возобновить плановую помощь в медучреждениях разрешили еще в середине июня. После чего Минздрав объявил о том, что возвращаться к привычному режиму работу больницы и поликлиники будут поэтапно. Однако до сих пор далеко не во всех городах и селах можно сходить на прием к врачу (работает только экстренная помощь). По последним данным Минздрава, в регионе на первом этапе запустили только шесть ЦРБ. 

11 июня врачи Диагностического центра вышли на импровизированную акцию протеста и пожаловались на низкую зарплату. По словам сотрудников, руководство поставило их перед фактом, что якобы по условиям трудового договора руководство имеет право платить зарплату, приближенную к МРОТ. В Минздраве на тот момент сообщили, что никаких "зарплатных" нарушений не выявлено.

Однако позже, уже после проверки Минздрава, стало понятно, что зарплату за май сотрудникам начислили "не вполне корректно". А руководство пояснило, что в центре произошел "небольшой сдвиг" в выплате из-за ограничения плановой медпомощи, создания ПЦР-лаборатории и ковидного госпиталя по КТ-диагностике.

В мае вводили временный пропускной режим на границах с регионами-соседями. Всех въезжающих в Алтайский край автомобилистов останавливали на въезде, проверяли температуру, спрашивали цель поездки и предупреждали о двухнедельной обязательной самоизоляции. Если первое время все жестко следовали правилам, то потом люди нашли лазейки, как попасть в регион, минуя посты или обходя правила. Одни говорили, что едут по "рабочей поездке" и даже предоставляли документы (и ближе к выходным таких случаев было на удивление много). Другие заезжали в регион по полевым дорогам, где постов не было. 

25 июня пресс-служба правительства объявила о том, что глава региона Виктор Томенко ушел на самоизоляцию. Губернатор общался с коллегами, у которых подтвердился COVID-19, и не решился подвергать себя и близких такому риску. Только вот вернулся из самоизоляции Томенко уже через неделю. Сделать это позволили результаты различных проведенных обследований (хотя по правилам и требованиям того же Роспотребнадзора, сидеть на самоизоляции нужно 14 дней).

Жители Алтайского края уже не раз пытались подловить нестыковки статистики в официальных источниках. Как-то в сети появились сообщения, что оперштаб якобы изменил данные по смертности. Но там пояснили, что на офсайте правительства (в лонгриде "COVID-19: испытание на прочность") была указана общая цифра летальных случаев, а в ежедневной сводке оперштаба их разделили на три части. Чтобы не вызывать путаницы, обе статистики позже привели к общему стандарту.

В конце июня наблюдатели заметили разницу в статистике выздоровевших на сайте "Стопкоронавирус" - она отличалась от той, что давал оперштаб. Но во время пресс-конференции министр здравоохранение заверил, что никакой ошибки здесь нет: просто местная информация более оперативная, чем федеральная.

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Комментарии

7.07.2020 15:58
- гость -

В честь круглой даты можно доминиканке вручить орден, и человеку приятно и мы вроде как не забыли.

7.07.2020 16:06
- гость -

Паям всех уличили, а крестоносцев, а вахтовики, вспышки в стационарах и отделах полиции, собиратели подписей, или свалить на людей проще???

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