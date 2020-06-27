"Пати во время коронавируса". В пригороде Барнаула прошла шумная вечеринка

Фото: сообщество "Черное и Белое Барнаул"
Вечером 26 июня в ленточном бору в окрестностях Барнаула прошла шумная вечеринка, сообщает Barnaul 22.
Фестиваль "Лес" провели на территории бывшей воинской части у Борзовой Заимки. Мероприятие анонсировали в соцсетях и на него съехались несколько десятков машин.
"Устроили "пир во время чумы", точнее, пати во время коронавируса и запрета на массовые мероприятия. Вызвали полицию. В 2:30 участников фестиваля разгоняли с сиреной", – прокомментировал ситуацию местный житель.
Отдыхающие оставили горы мусора, однако после публикации информации в сообществе организаторы и участники вечеринки навели полный порядок уже к 13 часам дня.
Напомним, что по указу губернатора региона Виктора Томенко на период действия ограничительных мер против распространения коронавируса проведение массовых мероприятий запрещено.
Комментарии
проведение массовых мероприятий запрещено
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Тогда и голосование за царя отменить.
И за второй день Победы в июне штрафы выписать.
Что за пакетики фасованные валяются ?
О ! Фото с пакетиками есть , заинтересованные органы не хотят выяснить у организаторов вечеринки , что было в этих пакетиках ? Может быть они и убирать приехали , что бы такое по быстрому подчистить , но опоздали , уже в сеть попало .
Да эти п и до ры совсем о х у е ли. На Челюскинцев Каспий находится кафе до 3 ночи бухают и в караоке поют м е н ты видать на Интернациональной куплены все. Ни один уазик к ним никогда не заходит. Потом бухие выползают и около 69 Челюскинцев часов до 7 бухаю т , матерятся, е б утся. Трындец одним словом.
Да уж , "береги природу - мать твою !" явно не лозунг моторизованного сообщества.
А вот волшебный пинок ,неизвестно от кого прилетевший явно сподвигнул убрать за собой и это - радует.
кафе открываем. турбазы и зоны отдыха тоже. санатории давно окрыты...Только за мусор имеем моральное право предьявить претензии!
свиньи
Это мундштуки для кальянов в пакетиках)))
Нагадили и свалили? Принудить убрать за собой и еще неделю убирать за другими такими же гадливыми.
Да ладно. Никто никакие предписания не соблюдает, власти абсолютно ничего не контролируют. Зачем это все публиковать? Показать широкой общественности, что власти бдят и милиция, ой, простите, полиция, нас бережет? Так все в курсе, что это только для галочки.