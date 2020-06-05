Алтайский оперштаб опроверг информацию о подмене статистки по смертям от коронавируса

Региональный оперативный штаб по Алтайскому краю ответил на сообщения ряда СМИ о подмене статистики. Недопонимание могло возникнуть из-за специфики подачи информации.

Данные по регистрации смертности публикуются ежедневно, а с конца мая и в разрезе случаев:

1. Количество смертей, непосредственно связанных с COVID-19;

2. Инфицированных больных, смерть у которых произошла по иным причинам (заболевания сердечно-сосудистой системы, онкозаболевания и др.);

3. Количество случаев, находящихся на текущий момент на экспертизе.

"Опубликованные в ежесуточно меняющемся лонгриде "COVID-19: испытание на прочность" данные содержали одну суммированную цифру по количеству всех зарегистрированных смертельных случаев (ковид / иные случаи / экспертиза). Во избежание различных трактовок этих данных в настоящий момент на ресурсе показатель разделен на три части, так же как и в ежедневной сводке оперативного штаба региона", – пояснили в опершатбе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что оперативный штаб по Алтайскому краю скорректировал статистику по летальным случаям в регионе. Так, "Тайга. Инфо" писала, что число умерших было изменено с 22 до 13 человек.

С начала пандемии в регионе скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе. За прошедшие сутки в Барнауле выявлено 40 случаев заражения, в Заринске – 4, в Рубцовске – 3, в Ребрихинском районе – 3, в Рубцовском районе – 2, в Троицком районе – 2. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах – по одному. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на 5 июня составляет 2192 человека, в том числе 214 детей до 17 лет включительно.