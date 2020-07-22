Горячую воду отключают в 13 жилых домах Барнаула. Карта

С 22 по 28 июля в Барнауле временно ограничена подача горячей воды для завершения ремонта теплосети в Железнодорожном районе, сообщили в пресс-службе СГК.
Под отключение попали 13 многоквартирных домов, детский сад и два административных здания по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. В общей сложности временные неудобства затронут чуть более 900 горожан.
В этот период специалисты проложат более 220 метров новой тепловой сети по проспекту Строителей, 21. В компании отметили, что эти работы необходимы для подготовки города к грядущему отопительному сезону, они помогут повысить надежность теплоснабжения.
Адреса и сроки отключения горячей воды в Барнауле всегда можно посмотреть на интерактивной карте СГК.
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