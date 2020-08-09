В Барнауле пожар в многоэтажке заблокировал мужчину на балконе

Фото: vk.com/incident22
Барнаульские пожарные эвакуировали мужчину, который оказался заблокирован на балконе многоэтажки из-за пожара. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Возгорание произошло вечером 8 августа на четвертом этаже жилого дома №64 на улице Островского. Его оперативно потушили сотрудники МЧС.
"В момент пожара на балконе находился мужчина, он чудом не пострадал, — гласит текст поста. — Спасатели через соседнюю квартиру перелезли на балкон, выбили балконную дверь и ликвидировали возгорание".
Местные жители утверждают, что возникновению пламени предшествовал хлопок. Они предположили, что могла иметь место утечка газа.
Комментарии