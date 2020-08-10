ЦИК: Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии более 80% голосов

По предварительным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 81,35% голосов на выборах, передают "Известия" со ссылкой на главу Центризбиркома страны Лидию Ермошину.
Второе место занимает оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, набравшая 8% голосов. Третьим по популярности идет вариант "против всех" – 4%.
Напомним, что президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, явка превысила 84%. После закрытия участков и оглашения данных экзитполов, согласно которым Лукашенко набрал 79,7% голосов, в центре Минска и других городах страны стартовали масштабные акции протеста.
По информации СМИ, для разгона митингующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Белорусские сайты, включая ЦИК, работают со сбоями.
Комментарии
набрал 81,35%
Не набрал, а нарисовал. Пусть теперь в бункер прячется.
"Мама просила: «Останься с нами!»
Папа просил: «Останься с нами!»
Ребята просили: «Останься с нами!»
Саня останется с нами!
Всё будет окей!"
10.08.2020 10:57
- гость -
От кого?
там тоже возле телевизора кивают))))))))))))
Пусть теперь в бункер прячется
увы, нетути у Батьки бункера, да и менталитет не тот )))
там тоже возле телевизора кивают))))))))))))
ага, неполживые зеркально накивали )))
Силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.
Насилие порождает насилие. Пусть теперь эти силовики покупают каски с защитой от булыжников, мазь от ожогов и билет до москвы.
Утёр нос Батька Владимиру с его 76%!
откуда здесь майданщики?
у себя уже все решили?
живут при коммунизме?
ДБЛ-ы
Утёр нос Батька Владимиру с его 76%!
Сравнивать 20 и 26 лет правления не совсем верно. Вон Мугабе 37 лет сидел и рисовать стал 85,5%.
10.08.2020 11:16
- гость -
У Батька в 2015м было 83,5-даже откатился сейчас.
А наш только "прибавлять" будет?
Скоро он тоже объявит о желании обнулиться , когда все его сроки выйдут
узбагойтесь.
дуроломов везде хватает.
а здесь было явное подстрекательство от домохозяйки.
будет на зоне кашу варить.
::
Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
Силовики частично сняли ограничения движения и разблокировали некоторые улицы. Однако в разных частях центра города еще попадаются милицейские машины. Правоохранители через громкоговорители регулируют движение автомобилей, а также обращаются к последним протестующим с просьбой расходиться.
Скоро он тоже объявит о желании обнулиться
Он ещё в далёком 2004 обнулился.
10.08.2020 11:04
- гость -
Насилие порождает насилие. Пусть теперь эти силовики покупают каски с защитой от булыжников, мазь от ожогов и билет до москвы.
У, как страшно, билет до Минска купили? Пора вам руководить революцией. Как все горазды не вставая с дивана руководить мировыми процессами.
Я за Лукашенко был и остаюсь!
А вам то что он плохого сделал?
То что сохранил все что было построено при СССР? Или то что это все осталось в гос подчинении, а не в руках 5 человек?
Предоставьте, наши бы заводы, фабрики и предприятия (все) остались хотя бы на уровне 90-х, а не превратились в руины???
Ноете, что ни одно предприятие не работает как то вам хотелось бы как при советах... Вот вам Белоруссия живой пример! И тоже не нравится...