Соцсети: пожарная сигнализация сработала в барнаульском ТРЦ

Житель Барнаула рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре "Огни" сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
"После сигнализации все сразу на улицу вышли, чем все закончилось, не знаю, домой торопился", – уточнил барнаулец.
Очевидец записал видео, на котором он передвигается по ТЦ под звуки объявления о пожарной тревоге.
Стоит отметить, что на ролике не заметно других людей, торопящихся к выходу. Камера направлена вниз – на ноги "оператора".
"Интересное видео про сланцы", – пошутил один из комментаторов.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю пока не удалось.
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