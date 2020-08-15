Как ветераны стройотрядов помогают готовить гребной канал к Кубку мира

На гребном канале в Барнауле продолжается масштабное строительство. В 2021 году здесь пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, поэтому здесь планируется создать инфраструктуру мирового уровня. А для этого к работе привлекли немало ведомств и организаций. Не остались в стороне и волонтеры: 14 августа на канал приехал ветеранский стройотряд "Летний аккорд". Алтайские чиновники, предприниматели, врачи и учителя собрались вместе, чтобы своими силами помочь вовремя подготовить объект к соревнованиям.

Был зимний, стал летний

На три дня 28 взрослых работающих людей собрались вместе, чтобы вспомнить студенческую молодость и доказать, что бывших бойцов не бывает. "Летний аккорд" собрал в своем составе людей самых разных профессий. Они помогают рабочим обустраивать место для будущих мировых соревнований. Кстати, ветеранский отряд появился еще зимой 2020 года. Правда, тогда "Аккорд" был "Зимним", рассказывает командир отряда Евгений Якунин.

"Сегодня бойцы – люди состоявшиеся. У нас тут три разных поколения. Но мы все – выходцы из студенческих отрядов. В этом году мы создали "Зимний аккорд". Тогда отряд работал на "Снежном десанте", выезжал в муниципалитеты. И родилась идея летом собраться еще раз. И вот мы здесь. Находиться тут – одно удовольствие. Сегодня мы живем в такой суете, что собраться вместе на 2-3 дня и пообщаться – дорогого стоит", – пояснил Якунин.

Командир "Летнего аккорда" также рассказал, что в состав отряда входит Артем Шамков, активно поддерживающий развитие гребли в Алтайском крае. Так что оставить своего товарища без помощи в подготовке к этапу Кубка мира бойцы просто не смогли.

Сам Шамков подчеркнул, что пусть он, как и другие бойцы, уже далеко не студент, дух движения стройотрядов и по сей день помогает ему развиваться и добиваться успехов.

Красить, белить и штукатурить

На строителях и организаторах лежит большая ответственность, поскольку Барнаул будет проводить соревнования такого масштаба впервые в истории, подчеркнул Виктор Томенко, который накануне инспектировал ход работ. По его словам, это отличный шанс повысить узнаваемость региона как одного из центров гребли в стране.

Во время этапа Кубка мира Алтайский край будет принимать гостей более чем из 50 стран: команды, зрителей и болельщиков. Для региона важно сделать это достойно, отметила начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Но на объект она приехала в качестве бойца "Летнего аккорда".

"Мы здесь сегодня, чтобы оказать посильную помощь своими трудовыми возможностями. В течение трех дней мы здесь будем заниматься покраской и очисткой прилегающей территории. Мы белим, красим, штукатурим – делаем все, что необходимо. Мы все – люди совершенно разных профессий. Но у нас общая история и идеология. Объединив ресурсы, мы помогаем Алтайскому краю развиваться", – уверена Четошникова.

Оценила она подготовку к соревнованиям и как чиновник, курирующий волонтерство на Алтае. По словам Четошниковой, встречать иностранные делегации будут более 500 волонтеров. Она подчеркнула, что многие уже сейчас проходят подготовку.

Весь мир гребет на Алтай

Масштаб работ и будущая инфраструктура позволят и дальше проводить в Барнауле значимые европейские и мировые соревнования, а также тренировки сборной России.

Отличительная черта местного гребного канала – его уникальное расположение, которое обеспечивает для спортсменов "эффект быстрой воды". Виктор Томенко также отметил, что Барнаул находится в удачном часовом поясе, близком к мировым столицам, а потому у региона отличные перспективы для дальнейшего развития.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле в мае 2021 года. Ожидается, что в нем примут участие около 400 спортсменов. Тем временем соревнования совсем недавно стали еще более статусными. Поскольку Олимпиаду в Токио перенесли из-за пандемии, барнаульский этап Кубка мира станет отборочным стартом в рамках олимпийского цикла. Так что для региона особенно важно не ударить в грязь лицом, подчеркнул губернатор Алтайского края. Именно поэтому помощь в подготовке региона к таким масштабным соревнованиям оказывают все, кто может: и волонтеры, и бойцы студотрядов. Даже те из них, кто уже давно не студенты.

"Движение студенческих отрядов – это настоящая школа лидерства. Здесь бойцы учатся брать ответственность на себя, организовывать работу и выстраивать взаимоотношения с коллегами. Приходить на помощь там, где она необходима. Я бы даже сказал, что стройотряд – это школа жизни. Это движение зажгло огонь в наших сердцах, который не гаснет уже многие годы", – объяснил Шамков.